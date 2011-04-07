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//Экономика

Газпром: Войдя в Таможенный союз, Украина может экономить на газе $8 млрд в год

7 апреля 2011, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Войдя в Таможенный союз, Украина может экономить на газе $8 млрд в год, заявил заместитель главы  «Газпрома» Валерий Голубев, выступая на форуме «ТЭК России в 21 веке».

По словам Голубева, такая экономия могла бы быть достигнута Украиной при нынешнем уровне потребления в 40 млрд кубометров газа. Помимо этого «Газпром» предлагает Литве перейти на равномерные поставки газа в течение года. Такая мера позволит российской компании не резервировать максимальные объёмы топлива для Литвы, а использовать их для поставок на внутренний отечественный рынок, передает РСН.

Таможенный союз между Россией, Белоруссией и Казахстаном начал свою работу 6 июля 2010 года. Договор между тремя государствами, по оценкам специалистов, стимулирует экономическое развитие.

ЕЛ

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