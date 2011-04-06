Вслед за сгнившими «Жигулями» старые тракторы отправятся в утиль

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6 апреля 2011, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Росагролизинг может разработать выгодную для сельхозпроизводителей программу которая позволит им взамен сданной в утиль технике получть новую, заявил в среду вице-премьер Виктор Зубков.

Министерства и ведомства поддерживают программу утилизации сельхозтехники в России, она обязательно будет доработана, уточнил он.

Идея родилась еще осенью, когда замглавы Минпромторга Андрей Дементьев предложил обновить и доукомплектовать оборудование сельхозпроизводителей. 2 марта премьер Владимир Путин заявил о необходимости разработким программы стимулирования производства современной сельхозтехники в России.

За основу предлагается взять популярную программу утилизации автохлама, уточняет РИА Новости.

Минпромторг оценил госфинансирование такой программы в 3,5-4 млрд рублей ежегодно. Как считают эксперты министерства, она должна быть рассчитана на 3-5 лет.

Пока Росагролизинг ограничивается тем, что продает залежавшуюся на складах сельхозтехнику со скидкой 50%. На эти цели правительством выделено 3,7 млрд рублей. Приоритет отдан малым формам хозяйствования. По этой программе планируется реализовать 6,5 тысячи единиц техники, в том числе 400 тракторов и 600 автомобилей.