Кудрин: от урожая 2011 года будет зависеть уровень инфляции в России

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6 апреля 2011, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Министерства финансов Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, заявил, что уровень инфляции в России будет зависеть от урожая 2011 года. По словам министра, если в этом году сложатся благоприятные условия для сельского хозяйства, то можно будет обеспечить снижение инфляции по сравнению с 2010 годом.

"Выйдем на планируемый в этом году индекс не выше 7 процентов", - сказал Кудрин.

По данным Минфина, уровень потребительских цен вырос на 3,8 процента по сравнению с 3,2. Кудрин объяснил рост цен наличием остаточного роста, связанного с засухой 2010 года и с ростом цен на плодоовощную продукцию в зимний период. "Всё это повлияло на более высокие темпы роста в конце прошлого года и начале этого", - пояснил вице-премьер.

Кудрин подчеркнул: "Этот фактор по мере перехода к новому урожаю будет снижаться, если в 2011 году сложатся благоприятные условия для сельского хозяйства".

Кудрин также заявил, что дефицит федерального бюджета России в 2011 году при цене на нефть 105 долларов за баррель составит 1-1,4% ВВП.



Министр отметил, что цена на нефть за три месяца 2011 года составила 102 доллара за баррель. Минэкономразвития прогнозирует цену на нефть в 2011 году в размере 105 долларов за баррель.

По словам Кудрина, в 2011 году дополнительные нефтегазовые доходы бюджета могут составить 1,138 триллиона рублей, ненефтегазовые - 301 миллиард рублей.