Шувалов: Правительство готово к замене госчиновников на независимых директоров

Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что правительствоготово к замене госчиновников на независимых директоров в крупнейших компаниях.

В эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым Шувалов рассказал, что все члены кабинета министров и руководители администрации Кремля покинут советы директоров компаний к 1 октября 2011 года.

По словам Шувалова, до 1 июля вице-премьеры и профильные министры выйдут из советов директоров семнадцати акционерных обществ. Вице-премьер считает, что федеральные министры, чиновники высокого уровня и сотрудники администраций должны в редких случаях, когда для этого есть самые необходимые предпосылки возглавлять наблюдательные советы, советы директоров.

Напомним, в среду, 30 марта, в Магнитогорске на заседании комиссии по модернизации президент РФ Дмитрий Медведев объявил программу из 10 пунктов по улучшению инвестиционного климата и потребовал изменить механизм управления в госкомпаниях.

Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по осуществлению мер по улучшению инвестиционного климата в стране. Согласно этому документу, в частности, министр финансов Алексей Кудрин уйдет из Советов директоров ВТБ и компании Алроса, вице-премьер Игорь Сечин покинет Роснефть, Роснефтегаз и Интер РАО ЕЭС.