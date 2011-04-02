Землетрясение в Японии лишило комплектующих американские Ниссаны, Хонды и Тойоты

Японский автоконцерн «Ниссан» приостановит производство в течение апреля на пять или шесть дней на двух заводах в США и двух – в Мексике, сообщили в субботу представители компании.

Ранее о сокращении производства на своих предприятиях в США и Канаде предупреждал японский автоконцерн «Хонда», напоминает ИТАР-ТАСС.

Нехватку запчастей ощущают и на заводах «Тойоты». Руководство автогиганта порекомендовало своим сервис-центрам по возможности не заменять дефицитные детали, а чинить их.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

По данным японской полиции на 1 апреля, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами погибли 11 734 человека, пропавшими без вести числятся 16 375 человек.