За последние полгода цены на продукты выросли на 10%. Сильнее всего аномальная жара сказалась на ценах на картофель, который в августе практически запекался в земле, и на подсолнечное масло.

Эксперты сравнили цены в крупнейших городах каждого федерального округа, и вот что получилось: Москва по-прежнему остается самым дешевым городом России, а самые высокие цены сохраняются в Хабаровске и Ставрополе.

По данным Lifenews.ru, после наказов президента региональные власти действительно стали сдерживать цены на социальный хлеб, поэтому этот продукт подорожал всего на 3,5%. При этом не менее социальный картофель к осени подорожал в среднем на 11%, но в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде рост составил 40 - 60%.

Но больше всего цены поднялись на подсолнечное масло и сахар. В среднем их стоимость выросла на 20%.