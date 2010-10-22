Ростовская область исключена из списка , имеющих право на размещение игорных зон

Госдума приняла закон об исключении Ростовской области из списка регионов, где располагаются игорные зоны. Закон вступит в силу, если его поддержит СФ и подпишет президент РФ.

Как передает РИА Новости, принятым законом также исключается норма, устанавливающая, что решение о ликвидации игорной зоны не может быть принято правительством РФ до истечения десяти лет с даты ее создания.

Стоит отметить, что губернатор Ростовской области Василий Голубев направлял спикеру Госдумы Борису Грызлову телеграмму, с просьбой не допустить исключения области из списка регионов, имеющих право на размещение игорных зон.

Согласно действующему законодательству, в России может быть четыре игорные зоны на территориях пяти регионов - по одной зоне в Алтайском, Приморском краях и Калининградской области и еще одна - на территории Краснодарского края и Ростовской области. В случае исключения Ростовской области из этого перечня последняя игорная зона будет располагаться только на территории Краснодарского края.

Ранее один из авторов законопроекта сенатор Александр Починок отметил, что Краснодарский край уже организовал игорную зону, в которой реально работает два казино.

Ростовскую часть южной игорной зоны предлагается перенести на новое место, на Благовещенскую косу.