Шувалов: Правительство России утвердило план приватизации на пять лет

Правительство России утвердило план приватизации около 900 предприятий на пять лет, при этом власти рассчитывают получить 1,8 триллиона рублей.

По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, в период с 2012-го по 2015-й годы Россия может продать до 15% акций компании "Роснефть", а после готова отказаться от контрольного пакета.

Ранее министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил, что в активы для приватизации вошли Сбербанк, "Роснефть", "Транснефть", "Совкомфлот", ВТБ, Россельхозбанк, "Росагролизинг", "Росспиртпром", ОЗК, ФСК, "РусГидро".