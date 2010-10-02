Кудрин: влияние засухи на инфляцию уже проявляется и сохранится до конца года

Вице-премьер, глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что влияние летней аномальной жары и засухи на ключевые экономические показатели - экономический рост и инфляцию - уже проявляются, и этот эффект в основном сохранится до конца этого года.

«Эффект уже проявляется, и он будет в основном проявляться до конца года. С начала следующего года эффект засухи будет постепенно нивелироваться, и цены стабилизируются», - сказал Кудрин в интервью телеканалу «Россия 24».