Герман Греф не видит проблем с кредитами "Интеко" после отставки Юрия Лужкова
1 октября 2010, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Сбербанка Герман Греф не видит причин для проблем с кредитами компании "Интеко" после отставки Юрия Лужкова и заявил, что Сбербанк не собирается менять отношения с одним из крупнейших российских застройщиков.
"Все наши кредиты выданы с хорошим обеспечением. И я думаю, что проблем с этим не будет", - заявил сегодня Греф. Также Греф отметил, что не ждет существенных колебаний цен на московскую недвижимость после отставки Лужкова.
Ранее в ВТБ сообщили, что банк после отставки Лужкова не меняет отношений с "Интеко" - одним из крупнейших российских застройщиков.
Еще один крупный кредитор компании - Банк Москвы - пока не прокомментировал планы дальнейшей работы с клмпанией "Интеко".