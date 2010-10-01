Глава Сбербанка Герман Греф не видит причин для проблем с кредитами компании "Интеко" после отставки Юрия Лужкова и заявил, что Сбербанк не собирается менять отношения с одним из крупнейших российских застройщиков.

"Все наши кредиты выданы с хорошим обеспечением. И я думаю, что проблем с этим не будет", - заявил сегодня Греф. Также Греф отметил, что не ждет существенных колебаний цен на московскую недвижимость после отставки Лужкова.

Ранее в ВТБ сообщили, что банк после отставки Лужкова не меняет отношений с "Интеко" - одним из крупнейших российских застройщиков.

Еще один крупный кредитор компании - Банк Москвы - пока не прокомментировал планы дальнейшей работы с клмпанией "Интеко".