Помощник президента РФ Аркадий Дворкович назвал стабильным состояние американского доллара. Он считает, что потрясений на мировом валютном рынке удастся избежать.

"Мы оцениваем состояние американской валюты - доллара - как достаточно стабильное", - заявил Дворкович после лекции для участников образовательного проекта Madeinkazan в Казанском (Приволжском) федеральном университете, передают Вести.

В то же время помощник президента отметил, что риски в экономической политике США, безусловно, есть: "Дефицит бюджета большой, долг большой, но управляемый. Мы уверены, что за счет своих действий, а также коллективных действий всего мира, которые сейчас предпринимаются, мы сможем избежать потрясения на мировом валютном рынке".