«Карьерный» тупик

«АН» недавно писала о конфликтной ситуации вокруг двух системообразующих предприятий Иркутской области - «Ангарский цементно-горный комбинат» и ООО «Карьер «Перевал». Речь шла о споре собственников, который оборачивается серьезными социальными последствиями.

Не менее опасными, на наш взгляд, являются и правовые последствия - одна из сторон конфликта, новосибирская группа РАТМ, удержала часть имущества и лишила возможности работать ООО «Карьер «Перевал». Как стало известно «Аргументам.РУ», эти действия не остались незамеченными правоохранительными органами Иркутской области.

Напомним, что истоком конфликта стало приобретение в 2004 году группой РАТМ, принадлежащей новосибирцу Эдуарду Тарану, крупного пакета акций ОАО «АЦГК». Вторым крупным акционером компании является ХК «Сибирский цемент», которое на том момент управляло предприятием. После первых попыток РАТМа перехватить контроль над комбинатом, в 2007 году собственники все же заключили мировое соглашение.

Еще до прихода структур Эдуарда Тарана для оптимизации издержек сырьевая база комбината - мраморный карьер «Перевал» в Слюдянском районе Иркутской области - была передана ОАО «АЦГК» специально созданной для этого дочерней компании ООО «Карьер «Перевал». Покупая акции комбината, «Сибцем» стал собственником и этого добывающего предприятия. В результате мирового соглашения структуры Тарана получили 50,1% ООО «Ангарскцемент» (в которое были переданы производственные мощности комбината) и 49,9% в ООО «Карьер «Перевал». «Сибцем» получил доли этих предприятий в обратной пропорции.

Однако попавшее под контроль к представителям РАТМа ООО «Ангарскцемент» повело себя странно - стало накапливать долги за поставленное от ООО «Карьер «Перевал» (которым управляли менеджеры «Сибцема») сырье. Одновременно структурам Тарана удалось добиться ряда «странных» судебных решений, которые привели к предпосылкам для банкротства ООО «Ангарскцемент» и лишению ООО «Карьер «Перевал» лицензии на разработку месторождения в Слюдянке. Упомянутая лицензия, как и переданные «Ангарскцементу» производственные мощности, были возвращены ОАО «АЦГК», над которым к тому времени РАТМу удалось установить контроль. При этом, по решению областного арбитража, в ОАО «АЦГК» должно было вернуться имуществло на 50 млн. рублей. Однако в период с марта по июнь 2009 года оно получило активы почти на 300 миллионов. Хотя к тому времени долги ООО «Ангарскцемент» перед «Карьером «Перевал» достигли 600 млн. рублей, оно успело выдать векселей на 700 млн. рублей ОАО «АЦГК», которое, таким образом, стало главным кредитором банкротящегося предприятия. Интересно, что во время появления этой задолженности векселедатель уже был на грани несостоятельности, а векселеполучатель вообще не вел никакой хозяйственной деятельности. Зато на обоих предприятиях сидели топ-менеджеры от РАТМа.

А после отзыва лицензии на недропользование у ООО «Карьер «Перевал» месторождение в Слюдянке также перешло через ОАО «АЦГК» под контроль РАТМа, который, заодно, попытался «прихватить» часть оборудования «переваловцев», в которое «Сибцем» вложил порядка 40 миллионов руб.

Впрочем, как стало известно Аргументам.РУ, правоохранительные органы заинтересовались столь активной деятельностью новосибирцев. Так, Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Иркутской области возбудило уголовное дело по ст. 195 УК РФ о неправомерных действиях при банкротстве ООО «Ангарский цемент», фигурантом которого стал гендиректор этого предприятия Олег Геевский. А уголовное дело по ст. 330 УК РФ о самоуправстве открыто против структур Эдуарда Тарана, пытавшихся захватить часть имущества ООО «Карьер «Перевал». Вместе с тем прокуратура Слюдянского района недавно потребовала прекратить все работы на карьере, так как признала незаконной разработку ОАО «АЦГК» месторождения, которое до сих пор находится в аренде у «Перевала».

Кроме того, руководство последнего обратилось в Высшую квалификационную коллегию судей РФ с просьбой дать оценку действиям иркутских судей, принявших сомнительные, по мнению юристов предприятия, решения в пользу представителей РАТМа.