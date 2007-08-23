//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Капустные короли

Продуктовые органы капусты бывают разные: белые, зеленые, красные…

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Юрий АНДРЕЕВ, зав. кафедрой овощеводства МСХА ]

Капустные короли

 Предком всех капуст была дикая листовая капуста, а вовсе не теплолюбивые бананы и не финиковая пальма. Поэтому выращивать все виды капуст на своем огороде в средней полосе можно смело, совсем не сложно и обязательно нужно. А обилие оригинальных видов и сортов позволяет получать экологически чистую и эстетически привлекательную капустку в течение всего сезона.

 У КАПУСТ съедобны самые различные части «тела» (продуктовые органы). У листовых (листовая, пекинская, китайская) едят неж­ные листья. У кочанных (белокочанная, савойская, краснокочанная) – тоже листья, но собранные в тугой кочан. Метаморфизированные (видоизмененные) соцветия, или «головки», едят у цветной капусты и брокколи. У кольраби используется стеблеплод – утолщенный стебель. И наконец, много вкусных кочанчиков на одном растении – брюссельской капусте.

 Ну а теперь – кто есть кто и о некоторых полезных особенностях разных «экзотических» капуст поподробнее.

 1. Савойская капуста с ее красивыми гофрированными листь­ями считается лучшей для приготовления голубцов, салатов и первых блюд. В ней больше, чем у всех, белка и кальция. Особенно это важно для диетического питания. Она скороплодна и лучше всего удается при посадке летом и осенью (при недлинном световом дне). Хранится недолго.

 2. Краснокочанная капуста богата антоцианами (красящими пигментами), которые активно укрепляют микрокапилляры головного мозга. Очень полезна для профилактики инсульта. Но суп из нее приобретает неаппетитный серо-грязный цвет. И его не варят, хотя вкусно. Этот сорт капусты прекра­сно хранится, и свежие салаты хороши в зимнее время.

 3. Пекинская капуста бывает листовая, полукочанная и кочанная. Витамина С в ней больше, чем в апельсинах! И много каротина и минеральных солей щелочного характера. Из нее готовят салаты, первые и вторые блюда, солят, приготовляя прекрасную закуску кимчу. В полиэтиленовой упаковке хранят в холодильнике в течение 2–3 месяцев при нулевой температуре.

 4. Цветная капуста. У нее в пищу используют «головки» (метаморфизированные соцветия). Огородники ценят ее за высокое содержание белка, витаминов, солей калия, натрия, магния, кальция, железа, фосфора и йода. Комбинации этих микроэлементов определяют окраску «головок». Она бывает белой, желтоватой, зеленоватой и других оттенков. Используя ранние, средние и поздние сорта, различные сроки высева семян и высадки рассады, укрывные материалы, можно выращивать цветную капусту весь сезон.

 Обладатели утепленных подвалов могут посадить цветную капусту в июле. А после наступления устойчивых заморозков (в октябре) капусту выдергивают, переносят в подвал и прикапывают. За счет оттока пластических веществ из листьев происходит образование стандартных головок. К Новому году – свежий урожай!

 5. Брокколи, или спаржевая капуста, богата белком, витаминами. А еще в ней синтезируются вещества метеонин и холин, которые препятст­вуют накоплению холестерина. Очень перспективная капустка! Используя различные сроки высева семян, сорта и гибриды разного срока созревания, можно собирать урожай с июля по октябрь.

 6. Кольраби, или «северный лимон». Такое название этот вид капусты получил за короткий вегетационный период (можно получить несколько урожаев) и высокое содержание витамина С. В пищу используют стеблеплод в свежем или переработанном виде. Выращивают зеленые и фиолетовые сорта. В некоторых регионах ее маринуют. Вкусно и красиво. В холодильнике хорошо хранится длительное время.

 7. Брюссельская, или многокочанчиковая, капуста широко используется в диетическом питании. Становится очень популярна. Хороша в супе (детям нравится «вылавливать» кочанчики) и в тушеном виде. В замороженном виде долго хранится и полезные свойства не теряет.

 8. Листовая капуста широко выращивается в качестве декоративного растения, но молодые листья пригодятся при приготовлении салатов и заливных блюд. Растение удивительно морозостойко. «Капустные розы» не теряют декоративности при заморозках до -8 (!) и украшают клумбы до снега. 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.

//В мире

Киевский юрист определила подходящий момент для присоединения Украины к России

Киевский юрист определила подходящий момент для присоединения Украины к России

Украина в ее современном состоянии может выжить только благодаря полноценному вмешательству со стороны России. Такое мнение высказала некоторое время назад киевский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян.

//В мире

В Госдуме похвалили команду президента Зеленского за шаги по уничтожению Украины

В Госдуме похвалили команду президента Зеленского за шаги по уничтожению Украины

В Государственной Думе Российской Федерации прокомментировали снятие депутатской неприкосновенности с представителей Верховной Рады, которое инициировала команда президента Украины Владимира Зеленского.

//новости партнеров

//В мире

Пять предполагаемых причин начала Третьей мировой войны обнародовали ученые

Пять предполагаемых причин начала Третьей мировой войны обнародовали ученые

Ученые назвали причины, из-за которых может разгореться Третья мировая война. Об этом проинформировали СМИ. В список, озвученный специалистами, в частности, попали перенаселение Земли и изменения климата.

//Жаркое из блогов

Один процент населения Беслана

Один процент населения Беслана

Не будет сильным преувеличением сказать, что на этот текст у меня ушло 15 лет. За это время я написала много разных слов, первые из которых разбросаны по тетрадям, а самые новые – уже по разным приложениям. Удивительная сила слов помогала каждый раз вдохнуть и выдохнуть, но все эти слова оставались при мне.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Александр Лукашенко раскрыл причину продолжения военного конфликта в Донбассе

Александр Лукашенко раскрыл причину продолжения военного конфликта в Донбассе

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, рассказал, почему не удается закончить вооруженный конфликт на востоке Украины. По данному вопросу политик высказался на антитеррористической конференции в Минске.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга. Звезда не стала опровергать информацию о своей болезни.

//Здоровье

Пять сигналов организма о развитии диабета второго типа перечислили специалисты

Пять сигналов организма о развитии диабета второго типа перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения назвали пять симптомов, которые свидетельствуют о развитии диабета второго типа. Об этом рассказывается в заметке, появившейся в отечественном интернет-сегменте.

//Общество

Нужны ли подросткам карманные деньги?

Нужны ли подросткам карманные деньги?

Аналитики рассказали, куда уходят карманные деньги подростков. По словам исследователей, анализ транзакций «детских» банковских карт показывает, что «с возрастом дети учатся более взвешенно подходить к тратам».

//Новости партнеров

//Происшествия

Следователи приступили к проверке по факту гибели пятилетней россиянки в Турции

Следователи приступили к проверке по факту гибели пятилетней россиянки в Турции

Следователи приступили к доследственной проверке по факту гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции. Соответствующую информацию предоставили в среду, 4 сентября, сотрудники ведомства.

//В мире

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу

Стало известно, что не состоялся аукцион по продаже памятных монет, посвященных предоставлению томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, так как не нашлось желающих купить их.

//Новости СМИ2

//В мире

Друзья принца Гарри опасаются, что Меган Маркл увезёт его в США

Друзья принца Гарри опасаются, что Меган Маркл увезёт его в США

В Великобритании опасаются, что принц Гарри вместе со своей супругой-американкой Меган Маркл и маленьким сыном Арчи может переехать в Соединённые Штаты.

//Шоу-бизнес

Нежный снимок Екатерины Стриженовой в идеально сидящем платье покорил поклонников

Нежный снимок Екатерины Стриженовой в идеально сидящем платье покорил поклонников

Телеведущая Екатерина Стриженова покорила поклонников новым нежным снимком в идеально сидящем платье. На фотографии 51-летняя женщина запечатлена за столом в студии во время подготовки к эфиру.

//Здоровье

Глава Минздрава рассказала, в какую сумму государству обходится бесплатная медицина

Глава Минздрава рассказала, в какую сумму государству обходится бесплатная медицина

Глава российского Министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, какая сумма выделяется правительством на оказание бесплатной медицинской помощи россиянам.

//Здоровье

Верный и экономичный способ избежать ранней смерти подсказали врачи-кардиологи

Верный и экономичный способ избежать ранней смерти подсказали врачи-кардиологи

Зарубежные врачи-кардиологи рассказали о том, как избежать преждевременной смерти. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Причиной инсульта у бывшего президента Крыма могло стать "обслуживание" в отеле Азур в Алании

Причиной инсульта у бывшего президента Крыма могло стать "обслуживание" в отеле Азур в Алании

Причиной инсульта у бывшего президента Крыма Юрия МЕШКОВА мог стать конфликт с сотрудниками турецкого отеля, куда он приехал на отдых. Об этом стало известно от его дочери Марианны. Она пояснила, что экс-президенту с его супругой предоставили номер ниже заявленного класса.

//В мире

Тегеран не примет $15 млрд от ЕС в качестве кредита для спасения ядерной сделки

Тегеран не примет $15 млрд от ЕС в качестве кредита для спасения ядерной сделки

В СМИ утром в среду, 4 сентября, появилась информация о том, что Тегеран не примет от Европейского союза 15 млрд долларов в качестве кредита для спасения СВПД по иранской ядерной программе.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Галкин рассказал, за что любит Пугачеву

Галкин рассказал, за что любит Пугачеву

Максим Галкин опубликовал в Сети видео, в котором признаётся в любви к своей супруге Алле Пугачёвой и рассказывает, чем Примадонна российской эстрады покорила его сердце.

//Происшествия

У 18-летнего москвича в центре столицы отобрали кроссовки за 300 тыс. рублей

У 18-летнего москвича в центре столицы отобрали кроссовки за 300 тыс. рублей

У 18-летнего жителя Москвы в центре столицы отобрали кроссовки за 300 тысяч рублей. Согласно последней информации источников, данное происшествие случилось у жилого дома на улице Малые Каменщики.

//В мире

Почему Подмосковье отказалось от немецких мусоросжигательных заводов?

Почему Подмосковье отказалось от немецких мусоросжигательных заводов?

Немцы предлагали поставить современный мусоросжигательный завод в Электростали. Чтобы мы, русские, наглядно увидели, как он работает и насколько он безопасен. Точь-в-точь такой же, как сейчас в Гамбурге. Немцы даже предлагали найти инвестиции в Германии. Мы отказались.

//Шоу-бизнес

Новая песня довела Сергея Лазарева до слёз

Новая песня довела Сергея Лазарева до слёз

Сергей Лазарев в Instagram рассказал поклонникам, что во время записи второй части нового альбома столкнулся с неожиданной проблемой: певец не может исполнить песню, потому что она доводит его до слёз.

//В мире

Названы самые комфортные города для жизни

Названы самые комфортные города для жизни

Эксперты проанализировали ряд показателей и составили рейтинг самых комфортных для жизни городов. Согласно последним данным, этот список составлялся с учетом более тридцати важнейших факторов.

//Потребитель

Через год чай и кофе будем пить по ГОСТу

Через год чай и кофе будем пить по ГОСТу

Правительство утвердило новые требования, предъявляемые к чаю и кофе. В частности, напитки не должны содержать красителей и усилителей вкуса. Помимо этого новым ГОСТом запрещается искусственная газация напитков.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры