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Рябчик из козловки

Любовь нечаянно на грядке…

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]

Рябчик из козловки

 ИСТОРИЯ, что называется, из жизни: у близкой моей по­други есть дача в чудном месте, прямо у Звездного городка, в местечке с душевным названием Козловка. Да вот только ныряем мы туда редко: подруга работает в кино и все дни проводит на съемочной площадке. А на даче – трава в рост Гулливера. Но вот как-то едем мы в Козловку и столбенеем прямо на входе на участок: чья-то чуткая рука скосила всю траву и сложила дрова в аккуратную поленницу… Кто? Не признаются.

 В следующий раз сюрприз еще более неожиданный: невидимка на сиротском участке посадил огурцы и даже на табличке нарисовал «Сорт «Рябчик»… Моя подруга чуть в обморок не упала. Вот это соседи!

 Утром на подоконник раскрытого окна все тот же невидимка мог положить или пучок душистой мяты с грядки, или туесок с крупной красной смородиной.

 Подруга призналась, что никогда даже не видела, как именно огурцы растут. «Наверное, так в банках со смородиновым листом и зреют…» Расчувст­вовавшись, она к этим подарочным «рябчикам» прониклась, решила специальную литературу почитать, дабы узнать, как поливать да чем укрывать… Да только без ее киношного вмешательства «рябчики» продолжали хорошеть на грядках. И политы всегда были, и прикрыты чем-то вроде флизелина. А потом и урожай поспел: в один из наших приездов на салатовых ветках сидели сразу 7 пупырчатых огурчиков. И что-то произошло с моей вечно занятой, совершенно не интересующейся посевными работами подругой:

 – Надо бы и цветы посадить, и лук, и петрушку. Ну и огурцы, конечно…

 А тут и соседка румяная в калитку постучала. Принесла в ведерке излишки плодово-ягодных культур. А заодно и насчет огурцов просветила:

 – В Козловке все сажают Псковский засолочный. И только Михаил Сергеевич «рябчиками» балуется…

 Вот так мы и выяснили имя огородного невидимки. И уже в этом году моя подруга посадила и Псковский засолочный, и Московский, и даже ранний Муромский. Так на нее «рябчики» во флизелине подействовали… И сажала она все это под чутким руководством отставного генерала Михаила Сергеевича. И с тех самых пор у нее на подоконниках уже не мята по утрам лежит, а охапки полевых цветов.

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