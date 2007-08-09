//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Чай пить умеете?

Иван-чай на участке и около

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

Чай пить умеете?

 Наши предки понимали толк в травяных чаях, настоях и отварах. Еще они знали особые секреты и умели правильно заготавливать и высушивать разные растения. А тем более грамотно заваривать и пить. Иван-чая это особенно касается.

 «Наш дачный участок находится недалеко от города Дмитрова. Места здесь красивые. Леса, поля. И много иван-чая, даже на участке у нас растет. Знаем, что в старину его заваривали вместо чая. Решили и мы попробовать. Жена заварила цветочки – получилось как-то не особо вкусно. Попробовали листья – еще хуже! Мы, наверное, все делали неправильно, ведь не могли же наши предки пить такую гадость? Вот и думаем, извести его с участка или оставить?»

 Лидия и Антон Калитины, Дмитров

 КИПРЕЙ узколистный (Epilobium angustifolium) у древних славян испокон веков использовался как чай. Отсюда и пошло его народное название – иван-чай. Этот традиционный приполярный вид произрастает прежде всего в северных областях Европы, Северной Америки и Азии на лесных вырубках, полянах, по берегам ручьев, по оврагам – везде, где лес хоть немного редеет и светлеет.

 Почему же вам не понравился кипрейный чай? А просто потому, что вы не умеете его правильно готовить. Вкусный напиток получается из ферментированных зеленых листьев, заготавливаемых во время цветения, а цветет кипрей почти все лето.

 Сделать это несложно. Утром оборвите длинные кипрейные листочки и положите их подвялиться в тени. А вечером приступайте к «ритуалу». Каждый листочек аккуратно скручивайте в ладонях до появления сока. Затем положите «измочаленные» скрученные комочки листь­ев в деревянную или эмалированную посуду и накройте мокрым полотенцем. Пусть полежат часов восемь. Дождитесь потемнения листочков и появления особого приятного запаха. Именно в этом заключается процесс ферментации. Подсушите листики в духовке на противне в течение 45 минут при температуре 100 градусов.

 Цветки высушивайте отдель­но, не подвергая предварительному ферментированию. На 10 частей сухих листьев добавьте 1 часть цветочков и заваривайте. Вот теперь вкус и цвет у чая будут потрясающие.

 А еще попробуйте составить чайные «букеты», добавляя черный китайский чай, малиновые, земляничные и смородиновые листья. Хранить «заварку» желательно в стеклянной посуде.

 Кипрейный чай очень полезен. Витамина С в нем в 3 раза больше, чем в апельсинах. Напиток повышает иммунитет, при этом действуя расслабляюще на нер­вную систему (отсюда еще одно народное название – дремуха). А еще он обладает сильным противоопухолевым эффектом. Его назначают при аденоме простаты.

 Не выкапывайте кипрей с участка. Иван-чай украсит любую усадьбу. Это растение прекрасный медонос и привлечет в ваш сад опылителей со всей округи. Первым заселяя вырубки и гари, кипрей не является сорняком. Он регенерирует потревоженные почвы, помогает деревьям и травам окрепнуть. А потом скромно «отходит» в сторону.

 Заготовьте немного чайку, не ленитесь, этот процесс совсем не утомительный, как кажется на первый взгляд. А зимой, попивая душистый полезный чай с прозрачным кипрейным медом, так приятно будет вспоминать о лете и похваливать себя за своевременно проявленные хозяйственность и трудолюбие.

КТО ТАКАЯ КОПОРКА

 ВПЕРВЫЕ чай попал в Россию из Китая в XVII веке. Напиток понравился, но стоил дорого. Вот тогда предприимчивые русские «иваны» поэкспериментировали с разными травами, и выбор пал на кипрей. При грамотной обработке сырья сухой кипрейный лист заменял дорогую заморскую диковинку. Чайное дело развернули в селе Копорье под Петербургом, кипрея там в ту пору росло немерено…

 Вот и укрепились за этим напитком названия иван-чай и копорка.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с представителями прессы допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//новости партнеров

//В мире

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

В Соединенных Штатах определили регионы Земли, где в будущем может вспыхнуть Третья мировая война. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах американской прессы.

//В мире

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР рассказали, с чем связана активизация Вооруженных сил Украины в Донбассе. По данному вопросу высказался Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Банкротство банков – сложнейший финансовый процесс, влекущий тяжелые, подчас разрушительные последствия для самих банков и экономики страны в целом. О простых вкладчиках и вспоминать страшно! Однако есть дельцы, для которых банкротство – прибыльный бизнес, в котором существуют свои правила, хитрости, а действуют изворотливые профессионалы.

//Здоровье

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Специалисты в области медицины рассказали, как вовремя распознать инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российского блогосфере.

//Непознанное

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков сентября. Это люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога, говорится в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

//Происшествия

Выпускница медвуза украла у преподователя более 200 тыс. руб. и убила

Выпускница медвуза украла у преподователя более 200 тыс. руб. и убила

В Кузбассе осудили выпускницу Кемеровского медицинского университета за убийство 82-летнего преподавателя из-за корыстных побуждений. Отмечается, что суд проворил девушку к 10,5 годам лишения свободы.

//Новости партнеров

//В мире

В Тихом океане набирает силу ураган "Жульет"

В Тихом океане набирает силу ураган "Жульет"

В Тихом океане стремительно набирает силу ураган "Жульет". Соответствующую информацию утром во вторник, 3 сентября, предоставили специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США.

//Политика

Путин заключил бессрочный Договор о дружбе с Монголией

Путин заключил бессрочный Договор о дружбе с Монголией

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Монголии Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Высокий интеллект оказался вредным для здоровья

Высокий интеллект оказался вредным для здоровья

Быть слишком умным оказалось вредным для здоровья. Таковы результаты исследований ученых университета Сиэтла и Тихого океана.

//Здоровье

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Видео: Алла Пугачева "пожаловалась" на возраст и болячки

Видео: Алла Пугачева "пожаловалась" на возраст и болячки

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в одном из своих интервью решила ответить тем, кто считает, что ей пора отправиться на покой и уже стоит покинуть отечественный шоу-бизнес.

//Общество

В S7 сообщили об отказе Минпромторга от выпуска самолетов SSJ

В S7 сообщили об отказе Минпромторга от выпуска самолетов SSJ

Председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев сообщил, что Минпромторг решил отказаться от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet. По его словам, авиалайнер перестал пользоваться спросом.

//Культура

МХАТовское неюбилейное

МХАТовское неюбилейное

Первого сентября старейшему академическому театру МХАТ имени Горького исполнилось 121 год. Отметили эту историческую дату в театре особенно и не тривиально!

//Шоу-бизнес

Жена футболиста Дмитрия Тарасова объявила о второй беременности

Жена футболиста Дмитрия Тарасова объявила о второй беременности

Супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия утром во вторник, 3 сентября, объявила о второй беременности. Пара после рождения дочери Миланы заявляла, что мечтает о погодках.

//Новости партнеров

//Происшествия

При пожаре в жилом доме в Сочи погиб мужчина

При пожаре в жилом доме в Сочи погиб мужчина

В ночь на вторник, 3 сентября, при пожаре в многоквартирном доме в Сочи погиб мужчина. Соответствующую информацию ранее предоставили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

//Политика

Лукашенко пожаловался на Зеленского - тот его "опередил"

Лукашенко пожаловался на Зеленского - тот его "опередил"

Президент Белоруссии заявил, что вынужден отказаться от идеи добираться на работу на велосипеде из-за того, что Зеленский его с этим уже опередил. Это произошло на встрече политика с школьниками.

//Происшествия

Дорожный конфликт со стрельбой произошел на МКАД

Дорожный конфликт со стрельбой произошел на МКАД

Утром во вторник, 3 сентября, на 8-м километре Московской кольцевой автодороги произошел дорожный конфликт со стрельбой. Об этом ранее сегодня журналистам сообщил представитель ГУ МВД по столице.

//Шоу-бизнес

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги

Коллеги по труппе МХТ имени Чехова не узнали актера Александра Семчева, который пришел в здание театра после летнего отпуска. Артист смог за последнее время похудеть больше, чем на 100 килограммов.

//В мире

КНДР могла разработать три новых типа ракет, заявили в Японии

КНДР могла разработать три новых типа ракет, заявили в Японии

Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что Северная Корея в этом году может завершить разработку сразу трех новых типов баллистических ракет малой дальности. По его мнению, к такому результату должны были привести военные испытания КНДР.

//В мире

Ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти

Ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти

Ураган "Дориан", который приближается к побережью Соединенных Штатов Америки, ослабел до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Данную информацию предоставили метеорологи.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц
5

Супруги актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин стали показывать фото своего маленького сына

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры