Хочешь русалку?

Над лесным озером от воды поднимается пар. Ни звука, ни ветерка. Еще немного, и порвется тонкая грань между сном и явью, ночью и утром. А пока в неподвижное водное зеркало воды томно смотрят русалки, наклонив красивые головки-бутоны. Еще чуть-чуть волшебства, еще мгновение, и бутоны раскроются навстречу солнцу. Ночные русалки медленно тают, превращаясь в белые кувшинки. Сказка кончилась, сказка продолжается…

КРАСИВЫЕ легенды о русалках, превращающихся в кувшинки, присутствуют в народных преданиях повсеместно. И это не удивительно. Кувшинки, или водяные лилии, как их иногда называют, остаются самым загадочным и красивым водным растением в нашей средней полосе. А при этом неприхотливым и зимостойким.

Кувшинка белая, или нимфея (Nymphaea candida), растет повсеместно во всех пресных водоемах на территории России. У нее длинное толстое корневище, от него отходят на длинных черешках красивые сердцевидные листья, плавающие на поверхности воды.

В середине июня кувшинка зацветает. Каждый белый нежный цветок цветет четыре дня. Утром всплывает на поверхность и распускается, а на ночь погружается в воду (как русалки).

Долой коммуналки!

ДЛЯ нормального цветения кувшинке нужно погреться на солнышке – не менее 6 часов в день. А плавающие листья не должны закрывать более половины площади водоема, иначе корневищу будет холодно. И нимфея опять же перестанет цвести.

В природе происходит саморегуляция видов и количества растений. Каждому оставшемуся «в живых» хватает места и света. В искусственных водоемах приходится соблюдать эти правила. Это не сложно, но необходимо, иначе в перенаселенных «коммуналках» растения будут угнетены.

Наш совет: не гонитесь за количеством растений. Остановите свой выбор на чем-то малом. Красавицы-русалки, простите, кувшинки будут вам благодарны.

Растут кувшинки на разных глубинах от 20 см до 2,5 метра. Плавая в зарослях кувшинок, легко запутаться в их длинных прочных «резиновых» листьях-стеблях и цветах, а на глубине можно и утонуть. Особенно ночью. Вот, пожалуйста, и сказки про русалок, которые утаскивают под воду легкомысленных юношей.

В садовом пруду разводить русалок проблематично, а посадить кувшинку нужно обязательно. Тем более, что существует довольно много видов, различных по размерам. А также селекционеры вывели достаточно интересных садовых декоративных сортов самых разных удивительных окрасок.

Если водоем большой и не промерзает до дна зимой, то посадите кувшинку прямо на дно в грунт. Но удобнее и проще выращивать нимфеи в контейнерах. Тогда на зиму их легко убрать в непромерзаемый подвал. Там они перезимуют в емкостях с водой или в ящиках, укрытые влажным мхом-сфагнумом

Чудес так хочется…

КУВШИНКА считалась у славян лекарственным и приворотным растением. И носила название «одолень-трава», которая одолевала разные болезни, напасти и нечистую силу (ясное дело, не обошлось без русалок).

Отваром кувшинки лечили отравления и зубную боль. А еще этот любовный напиток пробуждал сердца неприступных красавиц – даже их одолевал.

На Руси ни в одно путешествие не отправлялись без одолень-травы – надежного оберега. Вот вам рецепт из старинного травника. Отправляясь в путь (с дачи, на дачу, на деловые переговоры и т.д.) запаситесь кувшинкой, приговаривая (лучше шепотом или про себя): «Одолень-трава! Одолей ты злых людей: лихо бы на меня не думали, скверного не мыслили, отгони ты чародея, ябедника. Одолей ты мне горы высокие, долы низкие, озера синие, леса темные, пеньки да колодцы…» Попробуйте, говорят, что помогает…