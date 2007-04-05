По велению сердца

Времена меняются. Вместе с ними становятся другими условия нашей жизни. Нарушаются старые традиции, и зачастую полностью отсутствуют новые. В крупных городах население увеличивается, возводятся жилые кварталы, прокладываются дороги, и, конечно, уже не остается места для новых кладбищ. Для этих целей отводятся земли на границе с областью и даже в ближних пригородах. Обычно это непригодные для сельскохозяйственных работ участки - неплодородная почва, место голое, ветреное, без зеленых насаждений.

Посаженные нами декоративные растения, особенно цветы, в таких условиях растут плохо, быстро теряют декоративный вид и часто просто погибают.

Нам хочется побыстрее сделать это место красивым и умиротворенным, и мы начинаем бессистемно сажать высокорослые деревья - ель, рябину, березу, черемуху, дуб. И тогда со временем кладбища превращаются в тенистые сырые парки, где тоже плохо растут цветы, и трудно поддерживать участки в достойном виде в течение года.

Пока только сельские кладбища пытаются сохранять старые традиции. Как быть жителям крупных городов?

В разных странах над созданием красивых композиций на могильных участках работают профессиональные скульпторы, архитекторы, ландшафтные дизайнеры и озеленители. И тогда со временем кладбище становится красивым общественным парком.

И мы надеемся, что наша страничка о красивом и достойном оформлении могильных участков будет актуальна и востребованна. Тем более что литературы на эту тему почти нет.

«АН» будет рассказывать о композиционных приемах озеленения могильных участков, о насаждениях, не требующих сложного и частого ухода. О растениях, акклиматизированных в нашей полосе и приспособленных к данным специфическим условиям, и о многом другом.

Ждем ваших писем на эту тему.

На бывшем пустыре

Пример озеленения могилы на новом кладбище на солнечном месте

Очень непросто создать растительную композицию на участке с недавним захоронением. Особенно на новом кладбище. По существующим правилам на таких кладбищах не ставят ограды. А могилы расположены очень близко друг от друга. Пусто и голо. Открытое всем ветрам место…

В первый год после захоронения желательно не создавать никаких многолетних композиций. Посадите засухоустойчивые летники - бархатцы, гацанию, портулак, кореопсис, эхиум.

А лучше посейте мавританский газон, в состав которого входят однолетний райграс и устойчивые цветы-летники - василек, календула, эшшольция, львиный зев, маки. Норму высева увеличьте в 2-3 раза.

Однолетние злаки взойдут быстро - на 5-6­й день. Стричь такой газон не требуется, а осенью удалите растения и почву перекопайте.

На следующий год обычно принято устанавливать надгробия или памятники. После этого посадите растения.

Сначала определите размеры могильного участка и нарисуйте план. На нашей схеме показан стандартный участок современного кладбища - 0, 8х2, 0 метра с типовым надгробием.

Теперь займитесь подбором растений. Видовое разнообразие должно быть небольшим. Главное - растения подбирайте засухоустойчивые, декоративные весь сезон, не требующие постоянного ухода, медленно растущие, почвопокровные и низкорослые формы. Мы выбрали розу почвопокровную «Фейри» - цветущую все лето, не требующую укрытия на зиму, не пропускающую сорняки. Затем почвопокровный можжевельник «Грин Карпет» - покрывающий почву зеленым ковром (1 крупный куст или 2-3 маленьких).

И кустовидный злак - элимус песчаный, известный своей неприхотливостью и устойчивостью. Только его обязательно посадите в большой пластиковый горшок, иначе он начнет расползаться в стороны.

Между плетями розы расположите нарциссы, желательно одного сорта. Без пересадки они могут расти до 10 лет. Весной, пока роза только просыпается, цветут нарциссы. А потом распустившаяся роза скроет усыхающие листья луковичных.

А между можжевеловыми веточками посадите весенние крокусы сине­фиолетовой гаммы.

Обязательно верхний слой почвы на участке должен быть плодородным и рыхлым, иначе растения погибнут или потеряют всякую декоративность.

Уход за могилой

Если вы редко посещаете кладбище или просто живете в другом городе - договоритесь об уходе за могилой. Сейчас не сложно найти добрых людей, предлагающих такие услуги. Цены вполне доступные.

Как защититься от вандала

К великому сожалению, неотягощенное нравственностью сознание отдельных граждан приводит иногда к любым бессовестным поступкам. А безнравственные поступки порой ужасают не менее сильно, чем потеря близкого человека. В погоне за цветным металлом участились случаи краж с кладбищ бронзовых памятников и табличек, разрушения и осквернения могил. Случаев вандализма на кладбищах становится все больше. Что же делать? Можно… застраховать памятник от разрушений.

Кладбища, особенно современные, располагаются на больших, слабо охраняемых территориях. Посетителей в обычное время немного, ведь всем извест­но, что кладбище - не место для увеселительных гуляний. А по ночам - вообще никого. И, к сожалению, поймать кладбищенского вора и привлечь его к уголовной ответственности очень сложно. И тогда страхование памятника становится единст­венной возможностью защититься от вандализма.

Многие страховые компании в последнее время стали оказывать населению такую услугу. Как и любое имущество, страхуются надгробия, цветники, насаждения, скамеечка, ограда.

Страхование производится от стихийных бедствий - например, урагана или пожара. От наезда транспортного средства. И от вандализма - умышленного разрушения, кражи или порчи.

Страхователю эта услуга обойдется в 1, 5-2, 0% от стоимости памятника или надгробия.

В основном страхуют новые дорогостоящие памятники.

Как это ни печально, но нередко кладбищенские вандалы­«агрономы» выкапывают свежепосаженные дорогие красивые растения, а потом их продают на цветочных стихийных рынках. От этого акта тоже существует договор страхования. А вот венки и срезанные цветы застраховать нельзя.

Конечно, это выход из положения. Но все-таки очень хочется надеяться, что нравственное здоровье нашего общества улучшится и такая услуга окажется невостребованной.

Кстати, а сколько сейчас стоит установить надгробие? С этим вопросом мы обратились к директору «Единой справочной Службы ритуальных услуг Правительства Москвы 702­0000» Вячеславу АЛЕКСАНДРОВУ.

- Минимальная стоимость в среднем составляет порядка 7, 5 тысячи рублей. Военнослужащим надгробные памятники устанавливаются за счет федерального бюджета.

Кроме того, Правительством Москвы принято Постановление №1040-­ПП от 24 декабря 2002 года, согласно которому граждане, воспользовавшиеся на безвозмездной основе гарантированным перечнем услуг по погребению и не получавшие соответствующих социальных пособий, имеют право бесплатно установить надмогильную плиту размером 40х60 см, толщиной 4-6 см, с гравировочной надписью фамилии, имени и отчества умершего, года рождения и года смерти.

Действует такая льгота для следующих категорий граждан:

- инвалиды с детства;

- реабилитированные лица;

- инвалиды I и II групп.

Бесплатные консультации и справки можно получить круглосуточно в Единой справочной Службе ритуальных услуг Правительства Москвы по телефону 702­0000 (www.702­0000.ru).

Следует также знать, что москвичам для организации похорон по доступным ценам могут предоставить в «Службе 702»: круглосуточно городского похоронного агента, заказать траурные венки, бальзамировщика, катафальный транспорт, перевозку в область и регионы, отправку цинковых гробов, памятники, поминальную трапезу и др.

Растения-­символы

Когда во Франции первый раз напечатали «Исповедь» Жан­-Жака Руссо, то все парижане ринулись в ботанический сад полюбоваться на обыкновенный синенький цветок - барвинок, который писатель называл символом своей любви. Знаменитую фразу: «И я тоже жил!» - Руссо произнес, когда гулял по весеннему лесу и, залюбовавшись этим цветком, вспомнил о своей прошедшей любви.

С тех времен барвинок стал необычайно популярен, и не только во Франции. Стало считаться, что растущий в саду вечнозеленый цветок приносит счастье, а букет с веточкой барвинка символизирует любовь и верность.

Благодарные современники на острове посередине Женевского озера поставили Руссо памятник и посадили вокруг барвинок, который растет и поныне.

Сегодня барвинок малый (vincaminor) действительно очень любим садоводами и цветоводами. Неприхотливое вечнозеленое травянистое растение декоративно в течение всего сезона. Длинные стелющиеся побеги самостоятельно укореняются, и постепенно барвинок разрастается в плотную куртину, сквозь которую никаким сорнякам уже не пробиться. Даже одуванчики отступают. А весной куртинка покрывается нежно­голубыми некрупными цветами.

Барвинок прекрасно растет в полутени. И даже в глубокой тени под кронами больших деревьев кожистые зеленые листья сохраняют декоративность, правда, цвести барвинок будет слабо.

Как видите, у этого растения много достоинств и почти нет недостатков. И вот поэтому посадите барвинок на могильном участке, особенно если на него падает тень от высоких деревьев. Молодые кустики должны быть с хорошими корешками и желательно с комом земли. Если вы хотите побыстрее задекорировать участок, высаживайте кустики в шахматном порядке (25х25 см). Длинные побеги, которые начнут появляться, равномерно расправляйте между растениями.

Почва может быть бедная, но желательно рыхлая. Барвинок формирует достаточно мощную корневую систему, поэтому может обойтись без дополнительных поливов. Однако молодые растения желательно иногда поливать в отсутствие дождей.

В дальнейшем заросли барвинка практически не требуют ухода. Весной после схода снега удаляйте засохшие веточки, излишки плетей можете подстричь.

В продаже в садовых цент­рах сегодня вы можете приобрести пестролистный барвинок - светло-зеленые листочки с белыми прожилками. Эта форма, к сожалению, не цветет. А также селекционеры вывели сорта с белыми и розовыми цветочками.

Размножаем барвинок

Барвинок хорошо размножается отводками. Длинный прош­логодний побег аккуратно уложите на рыхлую землю, пришпильте проволокой в нескольких местах и слегка присыпьте плодородной почвой. В сухую погоду поливайте. К концу лета из каждого междоузлия появятся новые побеги и собственные корни. Аккуратно отделите молодые растения от маточного куста и пересадите на заранее подготовленную грядочку. Еще лучше посадить сразу в горшочки с плодородным грунтом и прикопать их в грядку. Следующей весной посадочный материал готов к пересадке.

Барвинок можно размножить черенками. После цветения нарежьте черенков 10-12 см длиной и посадите в череночник. Регулярно опрыскивайте, притените, накройте стеклянным или пластиковым колпаком. К осени черенки укоренятся. Весной посадите в горшочки. К пересадке кустики будут готовы к осени следующего года.

Чет или нечет?

Почему на кладбище положено приносить четное количество цветов? (Ванда Гаевская, Оренбург)

Существует мнение, что нечетным числам присущи нестабильность, движение, то есть они символизируют жизнь, живую материю. А четные - стабильность и покой, то есть мертвую материю.

Это, конечно, условное деление. И актуально только до дюжины. У флористов существует правило - если в букете 12 и более цветов, то их количество роли не играет. Действительно, кто, например, считал стебельки в букете полевых цветов?

А вот в США этот вопрос вообще не возникает, там принято дарить и приносить на могилу любое количество цветков в букете.

Наверно, на эту тему особо задумываться не следует. Давайте просто следовать принятым традициям…

Не спаивайте покойников на Пасху

В нашей семье перед Пасхой постоянно возникает спор: когда, с точки зрения русских традиций, следует идти на кладбище, чтобы помянуть своих близких? Непосредственно в день Воскресения или после праздников, через неделю, на Радоницу? (Андрей Лучиц, Ступино)

С точки зрения православия, ситуацию прокомментировал профессор Московской духовной академии, диакон Андрей КУРАЕВ:

- Традиция ходить на кладбище в Пасху сложилась в советские времена, многие храмы тогда были закрыты, а верующие и неверующие люди, которым не хватало духовности, шли на кладбище, чтобы помянуть усопших. Тогда же люди стали оставлять на могилах пищу, спиртные напитки и пасхальные яйца.

Было бы неверно осуждать людей за эти действия. Но с точки зрения христианской веры - это язычество. Православный человек пойдет на кладбище в Радоницу, во вторник после пасхальной недели.

Место погребения после храма - второе святое место. Нет ничего дурного в том, если кто-то посетит могилы близких непосредственно в праздник. Но перед этим надо сходить на пасхальную службу. Усопшим нужна молитва.

Украшение могил цветами очень древняя традиция. Цветы - символ вечной жизни. Возлагающий букет на надгробие верит в то, что душа его близкого человека перешла в лучший, светлый мир. Уход за могилами родственников, высаживание цветов и деревьев - уже есть вера.

Хочется предупредить: нет большого греха в том, чтобы помянуть усопших одной стопкой. Но «спаивать покойников» безнравственно.

Постелите газон

В традициях старых захоронений на Руси могильные холмики зарастали травой, и сочная трава и луговые цветы украшали эти светлые места.

Зеленый «ковер», покрывающий могильный участок, и сегодня удобная форма декорирования могил. Но не всякий газон будет опрятно смотреться, особенно на городском кладбище.

Основные требования к современному газону на кладбище - низкорослые виды злаков в составе травяной смеси, засухоустойчивость, долговечность и простота в уходе.

Лучше всего подходит травяной покров из полевицы побегоносной. Эта низкорослая травка образует очень плотную дернинку до 10 см высотой. Однако ее придется иногда подстригать, а весной прочесывать граблями. Молодой газон необходимо освобождать от сорняков.

А потом им уже будет трудно пробиться.

Если вы решили оформить могильный участок таким образом, не следует сеять траву сразу в грунт. Вам придется ежедневно приезжать и поливать молодые всходы, иначе хорошего газона не получится. Намного лучше воспользоваться для задернения готовым рулонным газоном. Его можно приобрести в специализированных садовых магазинах и уложить, следуя рекомендациям.

Однако, если площадь задернения небольшая (иногда 1-2 кв. м), воспользуйтесь газоном собственного приготовления. Измерьте точно размеры будущего зеленого ковра на могиле. Дождитесь устойчивой теплой погоды. Постелите у себя на даче в огороде полиэтиленовую пленку требуемой площади с небольшим припуском по сторонам, затем сверху расстелите марлю и насыпьте плодородную почву слоем 10 см. Грунт уплотните и хорошо пролейте. Посейте траву в два раза гуще нормы, замульчируйте семена и прикатайте. Накройте лутрасилом.

Регулярно грунт поливайте, не допускайте высыхания. Взошедшую травку поливайте несколько раз в день, подкормите. Появившиеся сорняки прополите.

Когда корни достигнут марли и прорастут сквозь нее, газон можно считать готовым. Обычно нескольких месяцев бывает достаточно. Затем аккуратно скатайте готовый газон вместе с пленкой в рулон. В таком виде его легко погрузить в машину и довезти до места.

Подготовьте почву - перекопайте, выровняйте, добавьте плодородного грунта. Внесите комплексное удобрение для газона, хорошо пролейте. Разверните рулон с газоном, осторожно вытяните из-под него пленку, аккуратно расстелите и полейте. Первые две-три недели после посадки желательно иногда поливать.

Не забудьте - укладывать газон нужно в последнюю очередь, после посадки всех растений.

По этой же технологии легко вырастить травку для ремонта газона на своем садовом участке.