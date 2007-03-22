Не вверх, так вширь!
Как отличить карлика от стланца
№ 12(46) от 22.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Стланцевые деревья специально формируются особой обрезкой. Это делается для защиты от вымерзания плодовых деревьев в суровых условиях Урала и Сибири. Для этих целей используются сильнорослые деревья со стержневой корневой системой. Сначала формируют растение на очень низком штамбе, затем ежегодной обрезкой сдерживают рост побегов в высоту. Таким образом, крону дерева как бы распластывают над поверхностью почвы. Диаметр кроны взрослого стланцевого дерева может достигать 8-10 метров (если нельзя вверх - будем расти вширь!).
Летом высота таких деревьев может достигать 1,5 метра. А осенью часть побегов удаляют, остальные пригибают (пришпиливают) к земле. Укрывают лапником и снегом. А ведь с помощью стланцев вы можете попробовать вырастить у себя в саду даже персик!
Карликовыми, или слаборослыми, называют плодовые деревья, привитые на вегетативно размножаемые слаборослые подвои, а не на семенные.
Такие деревья значительно ниже ростом, но менее долговечны, зато быстрее начинают плодоносить - на 2-4-й год. Карлики можно сажать в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Качество плодов у слаборослых деревьев лучше. И ухаживать за ними много проще.
А основной недостаток карликов - низкая зимостойкость. В суровые бесснежные зимы они могут вымерзнуть полностью. Имея мочковатую слабую корневую систему, они иногда после дождей, обремененные урожаем, могут сильно наклониться и упасть. Плоды созревают раньше, но хранятся хуже.
Аргумент читателя
А у меня персики
Хочу рассказать, как я выращиваю персик в Подмосковье. Пять лет назад приобрел абрикос на садовом развале, посадил его, а к осени выяснилось, что это - персик, привитый на абрикос. Что делать? Померзнет же...
Я подкопал деревце с одной стороны и пригнул к земле, укрыл лапником.
Перезимовал персик нормально и начал активно расти. И я решил сделать из него ползучее - стелющееся дерево. Подпилил и согнул штамб и удалил центральный проводник. Отрастающие ветви пригнул к земле.
Весь сезон следил, кое-что убирал, а главное - не давал скелетным ветвям расти вверх. К осени выросли длинные однолетние побеги. Я оставил несколько скелетных горизонтальных ветвей, остальные удалил. Укрыл на зиму и стал ждать весны.
На следующий год эксперимент продолжил. Теперь я «разрешаю» однолетним ветвям персика расти вверх все лето, а осенью опять формирую крону.
Как известно, цветет персик на побегах прошлого года. Так вот, он у меня зацвел! Плоды, правда, не завязались, но красота была неземная! Никто не смог догадаться, что за декоративное растение цветет пурпурным облаком в моем саду. Я и сам удивлялся.
Даже если персики не созреют, пусть украшает участок. Ради одного этого стоило экспериментировать.
Алексей ПОТАПЧЕНКОВ, Калуга
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