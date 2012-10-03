Спать пора, иноземец

Опять продают вечнозелёные лилейники, обещая непрерывное цветение. Я сделала замечание. Рассказала, что у меня уже несколько лет растёт такой куст, однако проку от него мало – зацвёл всего один раз. После этого меня обхамили с ног до головы, посоветовав выращивать картошку. Как не стыдно обманывать покупателей и ещё грубить после этого! Расскажите, пожалуйста, о таком лилейнике. Он будет всё-таки цвести или нужно выбрасывать?

Змиевец З.П., Калуга

Увы, хамство, во всех своих проявлениях, живёт с нами рядом, и искоренить его полностью невозможно. Самый доступный пример – попробуйте проехать по городской магистрали, соблюдая Правила дорожного движения. Откуда ни возьмись появятся сотни желающих научить вас «правильно» ездить! Однако вернёмся на негрешную «Свою землю»…

Общение с некомпетентными продавцами садовых товаров, к сожалению, почти всегда заканчивается печально. В лучшем случае мы просто не получим необходимую правильную информацию. Но это же не значит, что нужно отказываться от приобретения новинок и лишать себя заслуженной радости.

Не очень давно на садовом рынке появились так называемые вечнозелёные лилейники. Как и у некоторых давно известных травянистых растений (бадан, барвинок, земляника и др.), у этих лилейников надземная масса не отмирает при наступлении морозов, а зимует под снегом. В регионах с более продолжительным безморозным периодом (более длинным летом) такие лилейники очень быстро разрастаются, обильно и продолжительно цветут два раза за сезон – весной-летом и с осени до морозов. А у нас, в средней полосе, им не хватает тёплого времени для повторного цветения.

Но почему же у нашей читательницы они не цветут даже по одному разу? Опять же «виновато» иноземное происхождение растения. Биологические часы внутри лилейника, дающие команду «спать, готовиться к зиме!», настроены на более поздние сроки, и при наступлении наших холодов неподготовленный куст продолжает вегетировать. Заложившиеся цветочные почки у таких сортов расположены выше, чем у традиционных листопадных лилейников. Поэтому они часто вымерзают поздней осенью, когда наступают первые морозы при отсутствии снега (а это бывает почти ежегодно).

Однако не отказывайтесь от новинок. Выращивать вечнозелёные лилейники нужно обязательно – эти растения очень эффектны. Пышная нарядная зелень мощного куста и крупные цветы украсят любой цветник, очень элегантны одиночные посадки мощных, с сочными красивыми листьями цветочных кустов на газоне.

А ежегодного обильного цветения легко дождаться. Секрет выращивания крайне прост и всем нам, жителям средней полосы, отлично известен – небольшое укрытие на зиму. Очень удобно прикрывать кусты колпаком или «домиком» из нетканого материала.Сделайте это до морозов. А потом – зимой – набросайте побольше снега.

И последнее. Вечнозелёные лилейники – новые для средних широт растения. Поэтому они пока расстраивают цветоводов недостаточной зимостойкостью. Но у них есть позитивный потенциал. С каждым годом кусты в вашем саду повышают устойчивость к неблагоприятным условиям зимовки. Селекционеры тоже работают над выведением сортов, наиболее подходящих к нашим условиям. Удачи.

Селекционный аргумент

Предлагаем садоводам ознакомиться с новинками среди вечнозелёных лилейников, которые советуем приобрести.

Эйт Майлс Хай – очень крупный (до 20 см в диаметре!) вишнёвый цветок с белой каймой по краю с лимонным центром. Узор похож на оскаленную акулью пасть.

Опен Май Айз – нежный бело-жёлтый цветок (диаметром 13 см) с вишнёвым центром и очень глубокой гофрированной каймой вишнёвого цвета.

Бетти Девис Айз – лососёвый венчик цветка с небольшим малиновым ореолом вокруг лимонного центра.

Милдред Митчелл – из двуцветной группы лилейников. Три лепестка (верхние) кремово-лососёвого цвета, нижние – гофрированные лососёво-розового цвета с сиренево-вишнёвыми пятнами.