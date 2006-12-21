Каков гусь!

Гусь № 1 - традиционный с яблоками

Гуся подготовить - помыть, промокнуть салфеткой, посолить изнутри и снаружи (1 чайная ложка соли на килограмм). Кислую антоновку нарезать крупными дольками, очистить от сердцевины и нафаршировать ими гуся. Брюшко зашить толстой ниткой.

Положить тушку на спинку на противень или сковороду, подлить полстакана воды и поставить в духовку на 1,5-2 часа. Чтобы гусь не подсыхал, накройте фольгой. Несколько раз облейте вытапливающимся жиром.

Перед подачей на стол «швы» снимите, яблоки выньте ложкой на блюдо, разрежьте кулинарными ножницами тушку на порции и уложите на яблоки.

На гарнир, следуя традиции, приготовьте рассыпчатую гречневую кашу или тушеную капусту.

По такому же рецепту можно приготовить праздничную утку. Утиное мясо будет вкуснее и блюдо оригинальнее, если к яблокам в начинку добавить немного чернослива.

Гусь № 2 - с квашеной капустой и брусникой

Кислую капусту отжать от сока, перемешать с мелко нарезанным луком (2:1) и обжарить в масле до появления румяной корочки. Добавить несколько некрупных кислых яблок и начинить заранее подготовленную тушку. Гуся зашить, посыпать сухарями и поставить в духовку.

Регулярно поливать жиром, следить, чтобы гусь не «обгорел». Ваши усилия и потраченное время не пропадут - гусь получится художественно обжаренный, нарядный и вкусный.

Перед подачей на стол порежьте на порции, украсьте зеленью петрушки и добавьте на гарнир моченую бруснику. Очень по-новогоднему!

Гусь № 3 - с кашей и грибами

Гуся подготовить, посолить. Пять-шесть сухих белых грибов отварить с корнем петрушки в трех стаканах воды. Грибы мелко порубить, вернуть в буль­он, добавить кусочек сливочного масла, 2 стакана гречки и нарубленной зелени петрушки и укропа, посолить.

Поварить крупу минут десять. Когда вся жидкость впитается, кашу снять с огня и нафаршировать ею гуся. Натереть кожу лимонным соком. Поставить в духовку.

Перед подачей на стол кашу дополнить рублеными вареными яйцами.