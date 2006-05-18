Рождественский подарок к 1 Мая

КАЖДУЮ весну мы все, пятеро братьев и сестер со своими семьями, собираемся в родительском доме. Дружно сажаем картошку, обмениваемся новостями и событиями. И всегда смеемся, вспоминая один случай…

Перед Новым годом в избе проводили генеральную уборку. Отец допоздна на ферме работал, а мы, дети, с мамой убирались. В тот раз нам со старшим братом она велела почистить хлев и вывезти скопившийся навоз во двор. У скотинки тоже должен быть праздник! Навели чистоту, сами помылись, ждем отца с получкой. Наконец, дождались… Папка был малость навеселе, ценные подарки к празднику раздавали на ферме. Мамка стала ругаться – опять выпил, и с бутылкой, сапоги в навозе, а пол чисто вымытый! Отец – во двор, сапоги снял и прилег на диван вздремнуть. Потом мама позвала ужинать. И тут отец разбушевался: ему, оказывается, к празднику выдали ценный подарок – бутылку московской водки, а мама ее спрятала. Она оправдывается, не брала, говорит, твою гадость! Отец ругается. Так и не нашли.

Всю зиму вспоминал отец про бутылку: «Пришел – бутылка была, снял сапоги – бутылки нет!» Наступила весна, оттаяло, стали вывозить навоз со двора на картофельное поле. Приходит сосед попросить навозу, не жалко, бери, вези. Он нагрузил тачку, копнул поглубже и откопал… бутылку. Дядя Паша думал всегда с трудом, и чувства юмора ему от Бога тоже не досталось. Он бегом к отцу: «Слышь, Василич, у тебя корова-то чего учудила, ты ее чем кормишь?» Вот тут-то отец вспомнил, что под Рождество праздничный подарок в свежую кучу с навозом спрятал, чтоб мать не ругалась, да и забыл.

Посмеялись мы все, дядя Паша, правда, так ничего и не понял. Навоз весь растащили, а потом помыли мужики бутылку, ну и выпили с удовольствием за День солидарности трудящихся.