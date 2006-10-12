Кто ответит за козла?

«Деревня наша всегда необыкновенно красивая. Поле с васильками, лес - полон грибов и ягод, пруд с карасями, речка и, главное, люди - простые, добрые и настоящие. И тишина звенящая. Приехали мы сюда случайно, а остались навсегда. Купили дом под дачу и живем теперь здесь каждое лето.

Была в нашей нетронутой цивилизацией деревне еще одна достопримечательность - добрейшей души козел с необыкновенно красивыми рогами, как у горного. Он был уже старый, но добрый и ласковый. Когда паслось небольшое козье семейство - три козочки и пятеро козлят - никто не мог равнодушно пройти мимо. Рога предводителя вызывали восхищение, уважение и даже зависть. Охотники (у нас недалеко находится охотохозяйство) не раз просили хозяев продать рога козла-красавца, когда умрет от старости.

И вдруг каким-то недобрым ветром занесло в нашу патриархальную деревню шумный и нахальный шоу-бизнес. Слово это, конечно, не новое, но близко довелось познакомиться впервые. Узнали где-то «люди искусства» про нашу «фактурную натуру», и ранним июльским утром на двух автобусах приехали человек тридцать. Как в фантастическом сне, появились на лужайке прожектора, провода кругом, музыка. Изумленных местных жителей пригласили поучаствовать в массовке новой бесподобной шоу-программы. А потом увидели нашего козла. Он гордо посмотрел на них и увел свое семейство домой.

Что уж сказали шоумены хозяевам о важности искусства и его роли в нашей жизни, но уговорили отпустить козла на съемки. И тут такое началось... В одну минуту в центре поляны появился шест, упиравшегося козла подтащили поближе, и полуголые девки (извините, но именно так все и было) начали вокруг крутиться и баранки козлу на рога набрасывать.

Козел сопротивлялся, как мог, а потом устал и смирился. Смотреть на все стало как-то противно и грустно. А шоумены свою работу выполнили, быстренько свернулись и исчезли.

Жители деревни, обалдев от общения с неприкрытым (в прямом смысле слова) искусством, до ночи обсуждали происшедшее. А когда вспомнили про козла, найти его не смогли - исчез.

Обнаружили его только утром за прудом. Он лежал на траве, а большие мертвые глаза были обращены в небо. Огромный рог был выломан вместе с частью черепа, и из смертельной раны тоненьким ручейком ушла его чистая душа».

Ирина Родченко, Истринский район, Подмосковье