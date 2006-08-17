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«Шрапнелью» по Амуру

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Алексей АРХИПОВ, Ростов-на-Дону ]

«Шрапнелью» по Амуру
Кто там сегодня первый за перловкой? Фото С. ХАЛЬЗОВА

О самой крупе

САМЫЙ первый вопрос - это конечно же что такое перловка или, в просторечии, «шрапнель»? Перловка - это крупа из ячменя, представляющая собой отшлифованное ядро. В зависимости от величины ядра различают 5 номеров круп. Первый номер - самая крупная крупа, и она предпочтительнее. Номера 3-4 покупаю, в основном, для прикорм­ки. Даже после заводской упаковки откалибровываю крупу через самодельное сито. Это делаю из-за того, что мелкая крупа разваривается быстро, и получается клейкая вязкая каша. Из более крупной крупы насадка получается рассыпчатой, и время варки или распаривания в термосе до готовности будет большим.

Приготовление

НАИБОЛЕЕ оптимальным мне кажется следующий способ приготовления насадки. Один стакан или половину его емкости самых крупных ядер всыпаю в кастрюлю, заливаю водой и на малом огне довожу до кипения. Затем через дуршлаг отцеживаю крупу и обдаю ее холодной водой. Такую операцию повторяю еще два раза. Трехразового доведения крупы до закипания вполне достаточно, чтобы смыть клейкий навар и получить зернинку к зернинке, чуть твердую внутри, хорошо держащуюся на крючке, не липнущую к рукам, не размазывающуюся и не слипающуюся в комочки. Каждый раз в воду добавляю 1 чайную ложку соли, а с начала варки до первого закипания кладу 1-2 зубчика чеснока, которые удаляю после третьего закипания воды и промывки крупы через дуршлаг. Готовую перловку рассыпаю на 2-3 слоя газет и прикрываю сверху еще одной газетой. Растительным маслом не активирую насадку, а окунаю ее, наколотую на крючок перед забросом, в баночку с домашним пахучим растительным маслом или слабым настоем чеснока, с укропной водой.

Ловля на перловку

НАСАЖИВАЮ зерна на крючок бессистемно, не классически по рыболовной литературе - только поперек, а и вдоль, пряча колечко и жало. В озере, где ловлю с весны до осени, бывает, что амур на перловку берет охотнее, чем на консервированную кукурузу, червя и другие насадки и наживки. Готовую насадку храню в холодильнике 2-3 дня.

ПРИМЕЧАНИЕ: на третьем этапе доведения крупы до кипения проверьте на ощупь - слегка сдавив в пальцах 2-3 крупицы - на готовность и, если требуется, дайте попреть еще немного. Или же прибегните к кратковременному упреванию в горячей воде во время остывания кастрюли.

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