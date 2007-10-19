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«Ха-ха» вам!

№ 16(102) от 17.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

«Ха-ха» вам!

 Мягкие сумерки нежно окутывают деревья и кусты, шуршат листвой, завораживают, немного опьяняют. Темнеет, пора возвращаться. Ухоженный парк вокруг старого родового замка не торопится отпускать двух юных леди из своих теплых объятий. Удобная дорожка таинственно петляет, и вдруг неожиданно открывается чудный вид. «Ах, как красиво! Ах, ну кто бы мог подумать, представить, догадаться да предположить! Ах, да ах-ах!»

 И мы с вами сегодня точно так же восклицаем, удивляясь чему-либо. За несколько веков официального существования ландшафтной архитектуры возглас восхищения ничуть не изменился. Разве что создавать неожиданные композиции стало возможно не только в публичных садах и парках огромных замков, но и на своих шестисоточных «огородах». Были бы желание и фантазия.

 «АХ-АХ» или «Ха-ха» – так назывался художественный прием в ландшафтном дизайне XVII–XVIII веков. Он заключался в неожиданном раскрытии вида на окружающий пейзаж (иногда этот пейзаж создавался специально), вызывающий возглас восхищения.

 Наибольшую популярность этот прием приобрел в пейзажных садах свободной планировки. Садовники и архитекторы специально продумывали маршруты дорожек, искали красивые видовые точки, высаживали необычные растения.

Аргумент истории

 ПЕРВОНАЧАЛЬНО этими словами («Ха-ха» и «Ах-ах») была названа спрятанная в специальном углублении внешняя ограда парка, невидимая с дороги. Вид на нее открывался неожиданно, вдруг, и только «для своих». Это фортификационное сооружение, скрытое от ока неприятеля, выполняло прежде всего защитную функцию.

Строгих правил для создания таких сюрпризов не существует. Это может быть внезапно открывающийся из-за угла дома красивый куст. Или оригинальная скульптура, скрытая в зарослях. А может быть небольшой водоем с затейливым фонтанчиком, увидеть который можно, только «поплутав» по саду.

 От размеров вашего участка зависит многое, но не все. С помощью такого замечательного «Ах-ах» можно превратить все недостатки своего участка в достоинства. Например, в глубине огорода мы обычно ожидаем увидеть компостную кучу, и при этом весьма неприглядного вида. А вы загородите ящик с компостом… зеркальной ширмой. Для этой цели используйте зеркальную пленку на основе алюминиевой фольги (продается в специализированных магазинах обоев). Ваш неподготовленный дачный гость непременно оценит шутку. Ха-ха!

 Даже посаженный в удачном месте безвременник (про который обычно все забывают) каждую осень будет удивлять своим неожиданным появлением не только гостей, но и хозяев. Напоминаем – у этого цветка все наоборот. Весной появляется розетка листьев, в июне они уже увядают, и мы про растение забываем. А в октябре, иногда среди первого снега, неожиданно появляются чудные сиреневые цветоч­ки. Ах-ах!

Ближе к делу

 НАРИСУЙТЕ план своего участка. Не забудьте про соседей. Проанализируйте видовые точки. Если у вас имеется интересный вид в одну из сторон – вам очень повезло. Сделайте в глухом заборе «окно». Подберите соответствующий угол обзора, чтобы не загородить нужное и исключить лишнее. Подсадите недостающие растения. Закройте соответствующими растениями вид на «окно» из других частей сада. Самое главное – эффект неожиданности.

 «Оконный» проем затяните крупноячеистой сеткой или вставьте лист толстого оргстекла. Задекорируйте от посторонних глаз дырку в заборе снаружи. «Подредактируйте», если потребуется, подсадкой растений получившийся вид.
И удивляйтесь! 

Лида Орешина,
ландшафтный дизайнер

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