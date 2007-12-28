//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Про поросеночка…

№ 52(86) от 26.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Про поросеночка…

 ПРЕЖДЕ чем предаться сладост­ному процессу выбора в магазине «кандидата» в новогоднее меню, возьмите в руки рулетку(!) и измерьте духовку. Да-да, это не опечатка. Потому что основная ошибка всех хозяек – «гигантомания». И в последний момент оказывается, что с любовью выбранный (такой маленький, хорошенький) и заботливо «препарированный» поросеночек никак не умещается в бытовых духовках наших домов! Купите поросенка, соразмерного вашей духовке.

 Итак, момент настал, приступаем. Опалите над огнем мелкие волоски на поросеночке. Тщательно вымойте тушку, особенно внутри.

 Щедро натрите поросенка смесью красного и белого молотого перца, чесночного порошка и соли. Накройте влажной льняной салфеткой и дайте вылежаться 3–4 часа. Еще лучше оставить полежать ночь в холодильнике.

 Перед запеканием натрите тушку растительным маслом. Внутрь положите сваренную до полуготовности гречневую крупу, перемешанную с жареным репчатым луком. Не набивайте туго! Иначе гречка при набухании разорвет свинку. Зашейте брюшко толстыми нитками крупными стежками.

 Затем смажьте противень сливочным маслом и положите поросеночка. Чтобы не обгорели, накройте фольгой ушки, пятачок и хвостик. Одну заднюю ножку обмотайте полоской фольги, пропустите свободный конец под брюшком и замотайте вторую ножку. Аналогично укройте передние ножки. Фольгой, сложенной вдвое, укройте всю тушку и поставьте в духовку (170–180 градусов) на 1,5 часа.

 Далеко из кухни не уходите. Периодически осматривайте поросеночка, как он там поживает... Перед готовностью снимите все «укрытия» и обмажьте сметаной. Дождитесь образования золотистой корочки – и можно вынимать.

 Переложите тушку на праздничное блюдо, пусть немного остынет. А теперь приступайте к украшению. Для этого лучше всего подойдут свежие овощи, сливочное масло, зелень, моченые яблоки. И овощные консервированные салаты, заготовленные летом.

Слюнки потекли? И у нас тоже...

Евгений ОЛИВЬЕ, шеф-повар

Паштет «Оближи пальчики!»

 УЖ ЧЕГО-ЧЕГО, а разных паштетов продается в магазинах предостаточно. И празд­ничным блюдом они давно не считаются. А зря. Настоящий печеночный паштет домашнего приготовления (пальчики оближешь!) достоин стать украшением истинно праздничного стола.

 Куриную печень (700–800 г) помойте. Удалите пленочки и случайно пораженные желчью участки. На 2–3 часа положите в холодную воду.

 Опустите в кипяток и поварите 2–3 минуты. Слейте. Залейте свежим кипятком, добавьте 1,5 ч.л. соли и 1 ст.л. сахара. Варите 20 минут. Пусть остужается в бульоне.

 Тем временем 4 среднего размера луковицы нашинкуйте и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета.

 Еще тепленькие печенку и лук проверните в мясорубке. Добавьте 200 г мягкого сливочного масла. Все вместе перемешайте и взбейте блендером.

 Положите в красивую вазочку и – приятного аппетита!

 Получится особенно празднично, если сделать паштетные «пирожные». Нарежьте белый хлеб тонкими ломтиками или используйте сухое печенье фигурной формы. Чтобы печенье и хлеб не размокали, предварительно смажьте их тонким слоем сливочного масла. При помощи кондитерского мешочка выдавите паштет на хлеб красивыми «загогулинками».

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

Жириновский придумал, как спасти Украину от Америки

Жириновский придумал, как спасти Украину от Америки

Владимир Жириновский рассказал, каким образом Российская Федерация способна остановить американизацию Украины. По мнению лидера ЛДПР, российские действия могут стать «достойным концом Украины».

//В мире

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

Китай обошёл Россию и Соединённые Штаты в создании баллистических ракет средней дальности (БРСД). Иностранные журналисты объяснили, чем вызвано преимущество китайских разработчиков ракетного вооружения.

//новости партнеров

//Политика

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Президент РФ поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщает сайт Кремля.

//В мире

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Киев хотят оставить без мэра

Киев хотят оставить без мэра

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что в скором времени Киев может лишиться своего мэра. Предполагается, что в закон «О столице» могут быть внесены изменения, упраздняющие пост главы Киевской городской госадминистрации.

//Общество

Священник порекомендовал россиянкам научиться манипулировать мужьями

Священник порекомендовал россиянкам научиться манипулировать мужьями

Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал женщинам, которых мужья истязают придирками, научиться манипулировать своими супругами. При этом священник подчеркнул, что мужчина не возвысит себя в глазах женщины, если постоянно будет придираться к ней.

//Шоу-бизнес

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Стало известно, что медикаментозная кома знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк перешла в глубокую кому. Теперь состояние знаменитости не будет поддерживаться лекарствами.

//Общество

В Красноярске устанавливают причины пожара, в котором погибли две семьи - 4 взрослых и 4 детей

В Красноярске устанавливают причины пожара, в котором погибли две семьи - 4 взрослых и 4 детей

В Красноярске устанавливают причины пожара в жилом дома, в результате которого погибли восемь человек. По данным источника, в пожаре погиб прокурор города Лесосибирск, его семья и семья его сестры.

//Новости партнеров

//Происшествия

Под Красноярском автобус с пассажирами съехал в кювет, 11 человек попали в больницу

Под Красноярском автобус с пассажирами съехал в кювет, 11 человек попали в больницу

В Сухобузимском районе Красноярского края автобус с пассажирами съехал в кювет. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы регионального главка МВД, пострадали одиннадцать человек.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//Новости СМИ2

//Общество

В Москве выпадет первый снег

В Москве выпадет первый снег

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы: в столицу придёт сильное похолодание, а в некоторых частях Москвы даже выпадет первый снег. Обратить особое внимание на изменение погоды специалисты советуют метеозависимым людям.

//Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Самой высокооплачиваемой профессией в России оказалась вакансия механика по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности, рассказали в Минтруде.

//В мире

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что политические преследования экс-главы Украины Петра Порошенко могут сильно навредить имиджу страны.

//В мире

Что делать с памятником маршалу Ивану Коневу

Что делать с памятником маршалу Ивану Коневу

В Праге приняли решение о переносе памятника маршалу Советского Союза, освободителю Праги от фашистов, почётному гражданину Праги Ивану Коневу из центра города в какой-то музей, подальше от глаз горожан.

//Здоровье

Кардиолог рассказал, как правильно спать

Кардиолог рассказал, как правильно спать

Кардиолог Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна могут навредить организму. По словам специалиста, наиболее оптимальным является сон на спине, а вот остальные положения могут пойти во вред здоровью.

//Спорт

«Краснодар» уверенно побеждает «Крылья Советов» 4:2

«Краснодар» уверенно побеждает «Крылья Советов» 4:2

Сегодня, 15-го сентября, на стадионе «Краснодар» состоялся матч девятого тура чемпионата России «Краснодар» – «Крылья Советов». На 13 минуте Александр Соболев забивает гол.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак

Эммануил Виторган прокомментировал свадьбу своей бывшей невестки телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Актёр одобрил бракосочетание и назвал его «замечательным».

//В мире

В Нью-Йорке запретили продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками

В Нью-Йорке запретили продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что отныне в штате запрещена продажа электронных сигарет с вкусовыми добавками. По словам Куомо, штат Нью-Йорк примет закон, пока федеральные власти только размышляют над его принятием.

//В мире

На Украине вандалы осквернили памятник евреям и пригрозили Зеленскому холокостом

На Украине вандалы осквернили памятник евреям и пригрозили Зеленскому холокостом

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал, что вандалы осквернили мемориал, установленный на месте массового убийства евреев в селе Богдановка Николаевской области.

//В мире

Алексей Пушков считает, что возможна новая война

Алексей Пушков считает, что возможна новая война

Алексей Пушков прокомментировал заявление сенатора США Линди Грэма, который призвал с помощью военного удара по нефтеперерабатывающим предприятиям Ирана изменить "дурное поведение" республики.

//Шоу-бизнес

Концертному директору Анастасии Заворотнюк не разрешают сообщать о состоянии актрисы

Концертному директору Анастасии Заворотнюк не разрешают сообщать о состоянии актрисы

Концертному директору Анастасии Заворотнюк Стасу Христову не разрешают сообщать о состоянии актрисы. Продюсер Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга последней стадии.

//Политика

Песков прокомментировали атаку дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Песков прокомментировали атаку дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осведомлены об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Песков отметил, что произошедшее может тревожно сказаться на нефтяном рынке.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры