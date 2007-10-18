Не виноват я, хозяйка!

На улице дождь, холодно. А я приехала к подруге на дачу в гости. Скорей бы в теплый дом! Наконец захожу, и фу, какой запах! Вонища жуткая, пахнет, так сказать… кошками! И никто не встречает, только, потягиваясь, вышел Кузя – рыжий, полосатый, ленивый любимец семьи.



– Ах ты, противный, зачем пометил весь дом? – спрашиваю кота.



Кот обиженно фыркнул, всем своим видом показывая, что это не он.



– Тогда кто же так испортил воздух? Ах да, конечно же это калина. Моя подруга всегда в это время заготавливает ягоды на зиму.



Перед котом пришлось извиниться. Как же я забыла, что полезнейшая ягода такого красивейшего растения при заготовке так неаппетитно пахнет!



А вот интересно, почему?

Антонина Сивобуркина, Саратовская область

НАЗВАНИЕ растения «калина» происходит от старорусского слова «калить». Цвет ягод – особенный, ярко-красный, будто бы раскаленный.

В старину без калины не обходилось ни одно мероприятие. Цветами украшали невесту, из ягод пекли праздничные пироги. Из молодых побегов плели корзины. И сегодня без калины невозможно представить наш сад.

У вас в саду растет калина? Если нет, то обязательно исправьте положение и посадите этот чудесный кустарник. Без него сад российского дачника будет «неродным».

Однако имеется некая странность. В составе плодов находятся сильнодействующие фитонциды, которые при переработке придают ягодам очень специфический запах. Хотя для многих этот «дух» ассоциируется с валерианой и прочими лекар­ствами. Зато готовые продукты вас только порадуют и вкусом, и запахом.

Всего в калиновом роду более 200 видов. Помимо калины обыкновенной (Viburnum opulus) в наших садах прекрасно себя чувст­вуют калина гордовина (V. lentago), калина Саржента (V. sargenti), калина трехлопастная (V. trilobum). Эти и другие виды обильно цветут в конце мая – начале июня. Их душистые розоватые, белые или светло-желтые соцветия-корзинки элегантно украшают сад весной и привлекают пчел на огород.

У этих кустарников красивая форма листьев и осенняя окраска. Они хорошо стригутся, неприхотливы к почвам, зимостойки. Могут расти в полутени, но декоративные формы лучше цветут на солнце. Калина любит не слишком кислую (pH около 6,0) и влажную почву. В низинке, около естест­венного водоема, для нее самое место.

Размножается легко. Се­ме­нами, черенками, отводками. И живет долго – на одном месте растет до пятидесяти лет. При желании куст всегда можно омолодить обрезкой «на пень». Сажать и пересаживать можно как весной, так и осенью. Ямы при посадке засыпьте садовой почвой и заправьте комплексным минеральным удобрением. Заглубите при посадке на 5–7 см.

Калина ежегодно обильно цветет и плодоносит. С начала сентября яркие грозди необыкновенно украшают увядающий сад. У некоторых видов плоды черные блестящие, съедобные, но чаще – красные и особо полезные. Обязательно соберите их. После первых заморозков вкус ягод приобретает пикантную сладость. Но не опоздайте, калину очень любят птицы, и они могут легко вас опередить.

Красота и только

У КАЛИНЫ обыкновенной имеется замечательный и очень близкий родственник – махровая форма. Как будто белыми помпончиками обвешан весной кустик калины. Так и называется эта форма – «Снежный шар» (Boule de Niede) или «Бульденеж». Обязательно добавьте «шары» к своей коллекции.

Он неприхотлив, как и другие калиновые родственники, но плодов не образует и семян не завязывает. Поэтому для съедобных целей без калины обыкновенной никак не обойтись.

Будем здоровы

ПЛОДЫ калины очень полезны. Регулярное употребление зимой калиновых ягод в любом виде повышает иммунитет, защищает от простуд. Прекрасное антисептическое, противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Чай с калиной пять раз в день – и насморк с кашлем вас покинут навсегда.

Приятного аппетита

ЧТОБЫ избавиться от горечи и специфического неприятного запаха, плоды калины бланшируют (в дуршлаге окунают в кипяток) несколько минут. После этого из ягод легко приготовить любое блюдо.

На зиму приготовьте желе из калины. Сначала бланшируйте 3–5 минут, затем положите ягоды (1 кг) в кастрюлю, залейте двумя стаканами воды и поварите 5–7 минут. Протрите массу через сито, отделив семена. Добавьте в получившееся пюре 1,3 кг сахара и на медленном огне уваривайте 45 минут. Храните в стеклянных банках.

Другой рецепт – калиновый сироп. Отожмите сок из ягод, добавьте сахар (на литр сока – 2 кг сахарного песка) и поварите 7–10 минут. Процедите через сито и разлейте по стерилизованным бутылкам. Герметично укупорьте.