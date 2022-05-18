Дачи спасли россиян во время пандемии

Аргументы Недели → Сад-огород 13+

18 мая 2022, 18:37

С началом пандемии коронавируса в России отмечен настоящий «дачный бум». Поначалу народ искал, где бы укрыться от заразы, но постепенно распробовал жизнь на природе и работу на удалёнке. Многие сдают городские квартиры и даже зимуют в садоводствах. А чем меньше становится возможностей для отдыха за границей, тем больше денег граждане готовы вкладывать в строительство и реконструкцию дачной недвижимости.



Согласно данным свежего опроса ВЦИОМ, загородные дома есть у 36% россиян. Причём половина из них имеют загородный дом, в котором можно жить круглогодично. 30% владельцев дач собираются жить на пленэре всё лето. Ещё 32% будут приезжать сюда несколько раз в неделю, выбираясь в город лишь по рабочей необходимости. Причём большинство дачу использует не только летом.



В итоге в XXI век перетёк парадокс: в богатых Франции или Швейцарии лишь 3–5% граждан имеют второй дом, а в России, где после дефолта на человека приходилось 150 долларов в месяц, – каждый третий. Союз садоводов полагает, что в России около 16 млн дачных участков. А есть ещё загородные дома и коттеджи.



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