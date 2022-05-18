Дачи спасли россиян во время пандемии

С началом пандемии коронавируса в России отмечен настоящий «дачный бум». Поначалу народ искал, где бы укрыться от заразы, но постепенно распробовал жизнь на природе и работу на удалёнке. Многие сдают городские квартиры и даже зимуют в садоводствах. А чем меньше становится возможностей для отдыха за границей, тем больше денег граждане готовы вкладывать в строительство и реконструкцию дачной недвижимости.
Согласно данным свежего опроса ВЦИОМ, загородные дома есть у 36% россиян. Причём половина из них имеют загородный дом, в котором можно жить круглогодично. 30% владельцев дач собираются жить на пленэре всё лето. Ещё 32% будут приезжать сюда несколько раз в неделю, выбираясь в город лишь по рабочей необходимости. Причём большинство дачу использует не только летом.
В итоге в XXI век перетёк парадокс: в богатых Франции или Швейцарии лишь 3–5% граждан имеют второй дом, а в России, где после дефолта на человека приходилось 150 долларов в месяц, – каждый третий. Союз садоводов полагает, что в России около 16 млн дачных участков. А есть ещё загородные дома и коттеджи.
Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».
Аргументы Недели → Самое читаемое
Кадыров: необходимости в мобилизации в РФ сейчас нет, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг Путина
Источник: Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране
Вице-премьер Борисов: военные России применяют в спецоперации на Украине лазерное оружие, в частности, комплекс «Задира»
- #ЗАУГЛОМ Кто бежал с "Азовстали"? Прибалтийский след
- 12:51 С началом дачного сезона возрос травматизм населения
- 07.09.21 20:56 БИОКЛАД повышает плодородие почвы и безопасен при воздействии на окружающую среду
- 03.08.21 20:00 БИОКЛАД может продлить сезон плодоношения и заложить основу урожая на следующий год
- 27.07.21 20:17 БИОКЛАД может продлить сезон плодоношения и заложить основу урожая на следующий год