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Как в «Коляда-театре» искоренили сплетни, интриги, скандалы, внутренние противоречия

, 15:18

Как в «Коляда-театре» искоренили сплетни, интриги, скандалы, внутренние противоречия

20 лет назад Николай Коляда решительно «переменил участь». Он учредил собственный театр, «Коляда-театр» в Екатеринбурге. Частный театр, существующий на деньги за проданные билеты.

Коляда 50 лет мечтал о каком-то идеальном театре, где свобода, где нет фальши, где нет Шекспира в бархатных штанишках, где не машут шпагами, а где люди живые и зал живой соответственно. Работать в академическом театре, в бюджетном театре очень-очень сложно, потому что ты зависишь от цехов, зависишь от директора, зависишь от завлита, от осветителя, от всех. В какой-то момент Николай Коляда подумал: а почему бы не создать свой театр? Он нашёл юриста, который оформил документы. «Он меня спросил: «Вы когда хотите получить документы: либо 2 декабря, либо 4-го, либо 6-го?» А поскольку у меня 4 декабря день рождения, я сказал: «Давайте 4-го, чтобы совместить два банкета!»

Когда у «Коляда-театра» были проблемы с помещением тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель, дай бог ему здоровья, хороший дядька, на его письме написал: «Председателю правительства Свердловской области – разобраться. Коляда у нас один». Это письмо хранится в музее писателей Урала, к слову сказать. И понеслось.« Это было счастливое время, потому что мы сделали кучу спектаклей, где-то на второй год нашей жизни на Тургенева, 20, приехал известный критик из Франции, посмотрел и сказал: «О, это надо показать французам». И мы были за все эти годы во Франции раз десять, всю Францию объездили, даже играли нашего «Гамлета» в театре «Одеон» в Париже. Мы были в Польше раз двадцать, в Румынии, Израиле, Венгрии, господи, в Болгарии, где ещё? В Москве каждый год на гастролях. Какая-то пошла жизнь красивая, радостная, артисты стали получать больше денег, но все эти годы живём благодаря проданным билетам. Сейчас в театре 40 артистов, 30 человек – обслуживающий персонал, 70 человек работают в театре».

К сожалению, театры раздираются от сплетен, интриг, скандалов, внутренних противоречий. «Я сказал: у меня этого не будет, и я нашёл выход. Мы играем в месяц 60–70 спектаклей. И артисты не то что там интриговать или ещё что-то… они работают как проклятые».

Подробнее интервью Николая Коляды читайте в свежем номере «Аргументов недели».

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