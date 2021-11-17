Молодой режиссер поставил «Мелкого беса» в Камерном театре

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17 ноября 2021, 07:50 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Премьера спектакля состоится в эти выходные.

20 и 21 ноября на сцене Камерного театра будет представлена новая постановка. Зрители увидят театральную интерпретацию романа «Мелкий бес» русского классика Федора Сологуба. Над спектаклем работает Тимур Кулов.

Книга Сологуба была опубликована в 1905 году. Она имела большой читательский успех: роман одиннадцать раз издавали при жизни писателя. Сюжет «Мелкого беса» основан на реальных событиях, свидетелем которых был Федор Сологуб. Прототипом главного героя стал учитель Иван Иванович Страхов, одержимый идеей получить инспекторское место и закончившего свою жизнь в сумасшедшем доме.

Спектакль Камерного театра рассказывает о людях, живущих в агонии цивилизации, на сломе веков. Работа над ним началась еще в прошлом сезоне. Постановка «Мелкий бес» — это совместный проект молодого режиссера Тимура Кулова и челябинского театра.

«История о людях растворившихся, расчлененных в мире без почвы под ногами, в некоем вакууме, — поделился Тимур Кулов. — Тема настолько актуальная, что иногда даже неловко. Мы живем в мире, где все мнимо. Новая эра задает ускорение, но люди никак не могут вмонтироваться в новую реальность. Вопросы «куда идем?», «откуда?» остаются без ответа. И второй момент, который меня увлек – хтонические существа, которые присутствуют и в романе».

Напомним, что вход в театр осуществляется только при наличии действующего QR-кода. Кроме этого, зрителей просят соблюдать масочный режим.

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