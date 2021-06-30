Как президент президенту: Татьяна Доронина написала Владимиру Путину

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30 июня 2021, 18:31

Народная артистка Советского Союза, бывший худрук и нынешний «президент» театра МХАТ имени Горького Татьяна Васильевна Доронина написала письмо президенту России Владимиру Владимировичу Путину, потому что никакого иного выхода из сложившейся ситуации она не видит.



Фокус-покус возникновения почётно-фиктивной должности «президента» был изобретён в Министерстве культуры, видимо, для того чтобы отодвинуть от реальных дел (то есть денег) лиц, возглавляющих то или иное учреждение культуры. И притом лиц, настолько авторитетных и компетентных, что запросто снять эти лица приказом не представлялось возможным. Сначала фокус-покус проделали с легендарной Ириной Антоновой (52 года возглавлявшей ГМИИ имени Пушкина). Затем – с Татьяной Васильевной Дорониной. Только что – с директором Бахрушинского музея Дмитрием Родионовым, но тут Минкульт крупно прокололся. Родионов, которому вообще ничего нельзя было вменить, даже возраст (ему едва за 60), отказался участвовать в игрищах Минкульта и фиктивной должности «президента» не принял.



Поводом обращения актрисы к президенту стало превращение МХАТ имени Горького в шоурум, мельницу хайпа, где, возможно, и попадаются любопытные спектакли, но сам смысл театра утрачен, дух уничтожен и стиль поменялся кардинально. Причём всё это происходит в атмосфере беспрерывного скандала, склок с артистами и судопроизводств, которые «доронинские» актёры, как правило, выигрывают. Никаких своих действий Эдуард Бояков с «президентом» Дорониной не согласовывает. Они в принципе не общаются. В этой ситуации Доронина решает напрямую обратиться к президенту РФ.



Доронина не требует вернуть ей должность худрука – она предлагает назначить нового директора и нового худрука, потому что её волнует не личная власть, а судьба театра.



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