Андрей Миронов. На него шли зрители, а в театре его ненавидели

Аргументы Недели → Культура → Театры 13+

9 марта 2021, 18:58

14 августа 1987 года. Рига. На сцене Театра Оперы и Балета идет спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», где в главной роли Андрей Миронов. Музыка Моцарта, последнее действие. Фигаро – в черном атласном костюме произносит текст: «Теперь она оказывает предпочтение мне…» Он подносит руку к голове и медленно, на заплетающихся ногах, уходит в сторону кулис. Зрители не понимают, что произошло… Но когда прозвучало объявление: «Андрею Миронову плохо, он не может доиграть спектакль» зал взрывается аплодисментами… Аплодируют умирающему актеру Андрею Миронову – за мужество и талант. Он ушел из этого спектакля... Ушел навсегда.



Несколько лет назад автору «Аргументов недели» на глаза попалась нашумевшая книга Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и Я», по следам которой было сделано интервью с актрисой. Отрывок из интервью с Татьяной Егоровой. «Я давно ушла из театра. Оставила на проходной заявление и закрыла за собой дверь… Навсегда! И не жалею об этом. Многих актеров уже нет в живых. Нет тех, кого я любила. А кто остался? Да тот же Ширвинд! Он сделал все, чтобы развалить театр. Жажда тщеславия и первенства. Как можно играть спектакль, когда твоего друга, как он называл Андрюшу, еще не предали земле? В день его смерти он играет пошлейший спектакль «Молчи, грусть, молчи!» Словно танцует на крышке гроба. Как же! Теперь у него нет соперников! Какой же страшной ценой оплатил Андрюша свое место в жизни! Страшной».



«Андрюша был очень закрытым человеком. Он не любил показывать то, что происходит в его душе. Он, как истребитель, набирал высоту… У него все получалось! У него была жажда жизни. Он искренен, окрылен, строит планы. Он живет «без маски». Это уже потом он ее постоянно одевает. Он разочарован. Ему хочется ставить спектакли в театре, а главный режиссер Плучек не дает этого сделать. Трагедия. На него идут зрители, а в театре его ненавидят! Да, ненавидят! За талант, за харизму, за удачу, за роли. Но Андрюша долго не хотел верить в это. Он не мог поверить, что удача отвернулась от него. Все эти вечеринки, безумные компании, ненужные разговоры были спасением от внутренней тревоги. И этот брак… (с актрисой Ларисой Голубкиной) Брак, который его опустошил, измотал. Он вынужден был мотаться по стране и без устали зарабатывать деньги. Один раз я у нее ( у Ларисы Голубкиной) спросила: «А зачем вам столько денег?» И была ошеломлена ответом: «Как зачем? Вещь какую-нибудь купим!» Весь свой талант, свои силы менял на что? На вещи, шмотки! Но зритель этого же не знал. И его любили. И он любил зрителя. Эта любовь была взаимна».



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