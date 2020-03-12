Аплодисменты из провинции

Аргументы Недели → Культура → Театры 13+

12 марта 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Волшебный мир театра, pixabay.com

Почти в каждом городе нашей необъятной страны есть свой уникальный театр со звездной труппой, который имеет местный колорит и зрительскую любовь. Пусть не всегда это огромные театры, но всё же они выполняют свою благородную задачу.

Яркий пример –Татарский государственный театр кукол «Экият» в Казани. Название театра образовано от татарского слова “әкият” – “сказка”. Здание представляет собой сказочный замок, поэтому юным зрителям так легко поверить в волшебство. Ежегодно театр ставит около 40 спектаклей, каждая из постановок собирает полный зал зрителей и море оваций, поскольку помимо удивительных декораций и различных систем кукол, каждая постановка имеет свою «изюминку».

Нижегородский ТЮЗ: аншлаг на каждом спектакле для театра дело привычное. Театр живёт небогато. Из-за больших затрат на декорации и костюмы цены на билеты на все постановки приходится чуть завышать, чтобы покрыть расходы и рассчитаться с актерами. Но, несмотря на это ТЮЗ собирает полные залы любителей искусства.

Театральная жизнь может существовать не только на государственные, но и на частные средства. В Екатеринбурге существует уникальный частный «Коляда-театр», который был создан 4 декабря 2001 году, в день рождения своего художественного руководителя Николая Коляды. Театр не отличается масштабом, но имеет много молодых талантов – будущих театральных звёзд. Энергия актеров переполняет их самих и передается зрителям, уникальное сочетание актерского мастерства и экспрессии никого не оставляет равнодушными.

Воронежский Камерный театр состоит всего из 10 актеров, зрительный зал – 100 мест, а спектаклей в году – полторы сотни. Удивительно, не правда ли? Театр привлекает с годами всё больше зрителей. Это происходит благодаря Михаилу Бычкову – руководителю и режиссеру, именно он ставит большую часть всех спектаклей. Маленькое уютное пространство переполняет актерское мастерство и отдача на все 100%.

Старейшая сцена Сибири – Омский театр драмы. Основана еще в 1872 году. В последние годы Омская драма славится великолепным актерским ансамблем и является ярким участником всероссийских фестивалей.

Помимо перечисленных еще сотни провинциальных коллективов предлагают зрителям весьма достойные работы.

Если вы путешествуете по России – сходите в местный театр. Почти наверняка посещение спектакля станет для вас приятным событием.