//Культура : Театры 13+

3 марта 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Эпатаж на сцене

Понятие прекрасного у всех людей разное. Для тех, кому одно кажется идеальным, для других будет ужасным. Для одних что-то приемлемо, а для других недопустимо. Так и с театральными постановками. В многообразии режиссерских ходов зритель иногда не успевает понять задумку автора. Какие спектакли вызвали наибольшие споры?

Одним из наиболее уникальных театров Москвы можно считать театральный центр Кирилла Серебренникова «Гоголь-центр». Одной из ярких постановок театра является спектакль по произведению Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Гоголь в постановке Серебренникова молодеет и осовременивается, однако режиссер не играет, в буквальном смысле, в машину времени. Герои остаются в своей эпохе, все на своих местах – актуализация классики как раз и состоит в том, чтобы показать, что с гоголевских времен ничего особо не изменилось. Больше всего зрителям были непонятны костюмы актеров, а точнее некоторое их отсутствие.

Ещё один довольно яркий и резонансный спектакль «Гоголь-центра» – «Машина Мюллер». Его можно с уверенностью назвать самым откровенным и нетипичным зрелищем Серебренникова. «Машина Мюллер» – это большой и бесконечно красивый поклон драматургу-парадоксалисту Хайнеру Мюллеру, классику европейского авангарда и политического театра. Подобное необходимо видеть лично и всматриваться в мелочи, но кое-что, особенно 18 обнаженных актеров, сложно будет пропустить.

Всем известен роман Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», одноимённый фильм Стэнли Кубрика, но вы уж точно никогда не видели театральную постановку «Апельсина», тем более в Театре Наций. Спектакль не является инсценировкой романа в привычном понимании, здесь прослеживается креативный взгляд на произведение. Произведение было пропущено через Google переводчик, что повлияло на оригинальный текст, он подвергся искажению и абсурду – в этом и заключается уникальность спектакля.

В творческом пространстве Боярские палаты СТР РФ был поставлен спектакль «Бесы» в современном прочтении. Особенность постановки: все действия играются в нескольких залах, также зрители являются частью происходящего. Многие считаю данное действо мрачным и тяжелым для психического восприятия, а другим кажется, что именно такое прочтение может передать творческий посыл Фёдора Михайловича.

В последние годы всё больше театров переходят к экспериментальным постановкам и это привлекает зрителей. Чем больше экспериментов, тем лучше, так интереснее наблюдать за креативным мышлением и творческими ходами режиссеров.

