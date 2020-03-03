//Культура : Театры 13+

3 марта 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

правила посещения театра, pixabay.com

Согласитесь, вас раздражает, когда кто-то мешает вам, опаздывает на встречу или все время отвлекается на телефон при разговоре. А теперь представьте, каково актерам. Они уже начали спектакль и должны идеально отыграть, а опаздывающие все приходят, шумят и подолгу рассаживаются. Сегодня мы предлагаем познакомиться с 15-тью основными правилами поведения во время спектакля, до и после него. А поможет нам в этом заслуженный работник теата имени А.П Чехова, о котором вы узнаете чуточку позже.

Театр – это общественное, культурное место. Зрители приходят в него, чтобы насладиться бесподобной игрой актеров. Проникнуться историей спектакля. Расширить свой кругозор. Просто получить удовольствие от атмосферы и культурного общества. Чтобы «вписаться» в обстановку культурного заведения, надо продумать образ и придерживаться культуры поведения в театре.

15 подробных советов от заслуженного работника: Правила хорошего тона в театре.

За сколько пускают в театр?

Как проходить по рядам в театре?

Что можно делать в театре?

Что нельзя делать в театре?

Театральный этикет

Знакомьтесь, о правилах этикета в театре нам поведает Людмила Бурковская. Женщина, которая на протяжении 28 лет работает в театре имени А.П. Чехова. В ее обязанности входит: проверка билетов, наблюдение за безопасностью, слежение за соблюдением правил поведения посетителями во время спектакля.

Она рассказала все от и до, рекомендуем прислушаться к ее советам:

Основные правила посещения театра: Прежде всего, общество, в котором вы окажетесь, обращает внимание на внешний вид. Подберите изысканный наряд. Не забудьте про чистую и опрятную обувь. Парни могут надеть классические свитера, темные джинсы. Но приятнее видеть мужчин в темных смокингах и костюмах. Женщинам рекомендуется надевать вечернее платье или брючный костюм. Не выбирайте одежду с очень глубоким декольте. Не забывайте, что пальто и куртки обязательно снимаются и сдаются в гардероб. За сколько надо приходить в театр: Ни в коем случае не опаздывайте – это дурной тон. Придя не вовремя, вы отвлечете зрительный зал и можете сбить с толку неопытных актеров. Если ваши места расположены в середине зала, то на 2 звонок надо сидеть на месте. А если по краям, располагайтесь после звучания 3-го, чтобы не вставать, пропуская людей. Также, мужчины всегда первыми подают билет, а после пропускают своих дам вперед. Не получилось прийти своевременно – обратитесь к персоналу театра. Вас отправят на балкон или тихонько проведут на место. Перед спектаклем в театре не стоит громко здороваться со знакомыми. Достаточно просто кивнуть, а в антракт – подойти. Заранее стоит выключить звук телефона и не пользоваться им пока идет спектакль. Так вы проявите неуважение ко всем действующим лицам этого вечера. Как нужно вести себя в театре, когда началось представление: Перестать разговаривать – думаю, это первое правило. Разговором и обсуждением действий, которые происходят на сцене, вы отвлекаете других зрителей. Можете помешать сосредоточиться актерам. Кушать, конечно тоже нельзя. Шорох оберток, открытие шипучих напитков позволителен только в буфете. Если чувствуете, что необходимо срочно выйти в туалет, или состояние резко ухудшилось - выйдите из зала. Обратитесь к персоналу. Не возвращайтесь в зал до перерыва. Правила театрального этикета во время антракта: Если вы пришли с женщиной – сопровождайте ее. Можете изучить фотографии актеров, которые приезжали в данный театр, прогуляться в буфет. Сходить «припудрить носик». Тем, кому представление не нравится, стоит покинуть театр, как раз пока идет антракт. Как надо вести себя в театре, если ваши места кто-то занял: Иногда, зрелые люди путают номерок своего места. Но не разводите панику по этому поводу. Просто покажите билеты сидящему человеку и вежливо попросите освободить кресло. Бывает, что кассовый аппарат выдает два одинаковых билета двум разным людям. Тогда обратитесь к персоналу и вашу проблему незамедлительно решат. Садитесь строго по билету и не заставляйте людей нервничать. Правила этикета в театре, коротко про ноги: Не раскидывайте ноги в проходе. Не ставьте нога на ногу, не расставляйте широко. Также, не занимайте оба подлокотника. Так вы будете мешать соседям по ряду. Садитесь так, как вам удобно, но чтобы это не ущемляло комфорт остальных зрителей. Правила поведения в театре этикет тишины. Помните, что представление – это внутреннее размышление для каждого зрителя. Сохраняйте молчание, громко не смейтесь. Если собираетесь проявить восхищение – не свистите. Свист – оскорбительный знак для актеров. Правила, как вести себя в театре, аплодисменты: Не хлопайте, даже если очень восхищены, пока актеры не сделают паузу. Иначе вы собьете их и помешаете воплощению в роль. Хлопать громко можно только в конце спектакля. Между событиями хлопки не должны звучать на всю Россию. Можете встретить аплодисментами выход знаменитого актера, так проявляется уважение. Восклицание «браво!» - тоже согреет душу актерскому составу. Подарки, как правильно вести себя в театре: Дарить цветы или памятные сюрпризы можно только после окончания спектакля. Подойдет момент, когда актеры кланяются или ждут бурных аплодисментов, машут залу.

Как нельзя вести себя в театре

Уходить во время представления. Ваш уход помешает другим зрителям и обидит исполнителей. Хотите уйти – подождите антракта. Если же есть весомые причины для незамедлительного ухода – не надо сообщать это всем. Тихонько встаньте и быстрыми шагами направьтесь к выходу. Не кидайте цветы на сцену, не выбегайте на нее для вручения подарков. Дождитесь, когда актеры будут принимать подарки и подайте цветы с партера. Бросать букет – полное неуважение. Не бегайте по театру и приучите к этому детей. Мы понимаем, что после представления не хочется стоять в очереди за гардеробом. Не стойте. Можете сходить в буфет или спокойно дождаться своей очереди. Не рекомендуем брать маленьких детишек на взрослое представление. Они не поймут суть сеанса и могут начать капризничать от скуки. Это доставит массу дискомфорта вам, зрителям и актерами. Забрав вещи с гардероба, сначала одевается мужчина. После он же подает пальто или куртку своей даме.

Может показаться, что в театре все слишком напряженно и строго, но нет. Это обычные правила, которые легко соблюдать. Поэтому относитесь с уважением к театральным работникам и актерам. Посещайте театр и развивайтесь во всех сферах жизни.