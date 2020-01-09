«Маленькие трагедии» и большие надежды главного режиссера провинциального театра

//Культура : Театры 13+

9 января 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Козлов. Фото Станислава Лясникова

Грядут те времена, когда деревней, теткой, саратовской глушью не испугаешь интеллигенцию. Что касается театральной жизни, все чаще в столицы привозят глубокие спектакли из регионов, покоряя сердца искушенных зрителей. О том, как создается искусство в провинции, мы поговорили с Алексеем Козловым - главным режиссером драматического театра Вольска – небольшого города на берегу Волги в Саратовской области.



Театр — это дом



15 апреля 2019 года я стал главным режиссером драматического театра города Вольска Саратовской губернии. А обретение театра для режиссера —это обретение дома, семьи, чего-то очень важного в жизни. Ведь режиссер без артиста, без дома, без театра - довольно одинокое, несчастное существо, вынужденное заниматься, чем попало. Я сейчас не говорю, что я занимался чем попало, но, тем не менее, мне кажется, сверхзадача любого человека, поступающего на режиссуру драматического театра — это обретение своего театра, дома, творческой семьи.



Русский репертуарный театр по определению - это дом и семья, а сейчас всяческие новаторы пытаются это изменить и сэкономить как-то… Но ведь изначально, первый русский театр Федора Волкова появился как раз на берегу Волги, в сарае, где Федор с родней - племянницами и тетями, дядями его организовали. То есть, это действительно был театр — семья, театр — дом.







Поэтому, момент, когда я стал главным режиссером театра города Вольска – один и счастливейших в моей жизни. Вольск – прекрасный купеческий город, со старинными традициями; театр тут вписан в ландшафт архитектуры города. Здание возводилось специально для театра, что в современной России не так часто встречается, потому как наше наследие — это какие-то дворцы культуры или просто дворцы, которые вдруг превратились в театры. Например, есть город, в котором театр в здании бывшей судебной палаты.



Когда все совпало, начинается искусство



Репертуарный театр — это не «ставлю, что хочу». Нужно понять, как живет город, труппа, понять свои возможности и способности, соотнести свои желания с желаниями труппы.



Мы пришли к решению, что я начинаю работу над первым большим спектаклем - «Маленькие трагедии» по А.С. Пушкину, тем более, что в этом году - пушкинский юбилей, а в 2020 году (год также остается премьерным для моего спектакля) отмечается 190 лет со дня написания «Маленьких трагедий». Все совпало. Так часто бывает в театре, да и в творчестве вообще. Все должно сложиться, чтобы вдруг возникло произведение искусства.







Мы начали работу над Пушкиным, и параллельно ставим для детишек сказку «Теремок». Дети должны познавать театральный мир, он для них сначала складывается из взаимоотношений зверьков, грибов, потом принцев, принцесс, и по нарастающей. Но ведь мы все равно не про зверей и не про шкафы ставим. А про людей.



В труппе у нас 20 человек – это немного, но перспективы есть. У актеров очень серьезная загрузка, они играют по пять - шесть спектаклей в неделю, плюс - выезды, гастроли. Иногда сложно найти время для полноценных репетиций. Выпускаю, например, новый спектакль, а у меня два-три дня забирают администраторы, потому что нужно ехать и играть репертуарные спектакли.



То есть, профессиональный театр — это не только творчество и искусство, это, во-первых, производство, а во-вторых, это прокат спектаклей. И, хотим мы этого или нет, в плане у меня стоит, что в государственном задании надо сыграть 200 спектаклей в год. Если вычесть отпуск и выходные, то получается, что в месяц мы должны играть 20 спектаклей. Труппа занята постоянно.



Мы открыли сезон, выпустили «Маленькие трагедии», и спектакль неожиданно получился! Я говорю «неожиданно», хотя на самом деле, я всегда самые высокие задачи ставлю. Все опять же сложилось: я нашел свой театр, сложились отношения с администрацией, вместе со мной пришел новый главный художник - мы взяли практически выпускницу, она решилась, рискнула приехать, и получился действительно Вахтанговский спектакль. И было принято решение, что постановка будет выдвигаться на национальную премию «Золотая маска». И вот, спектакль принят к участию в премии.



«Золотая маска» - это достижение театра



Эта престижная национальная премия вручается по итогам театрального сезона. Когда он заканчивается, экспертный совет «Золотой маски» отсматривает самые удачные спектакли и определяет кандидатов в так называемый лонг-лист, где остаются наиболее достойные для дальнейшего отбора. Часть экспертного совета выезжает и смотрит спектакль вживую. Потом формируется шорт-лист, и появляются номинанты, из которых выбирают победителей национальной премии.



Участие в «Золотой маске» - это достижение театра, и мне очень радостно за наш коллектив. «Маленькие трагедии» - первая постановка, отобранная для участия в столь важном проекте. Задумка о том, чтобы поработать с этим произведением у меня появилась давно. Когда-то в Москве, с артистом Николаем Дроздовским, играющем в моем московском спектакле, мы обсуждали идеи новых постановок, и он предложил «Маленькие трагедии», правда, тогда воплощение мы видели в камерном варианте. А сейчас у нас этот спектакль идет на большой сцене. Большая форма. Но тот разговор у меня как-то отложился.

Когда встал вопрос уже непосредственно об утверждении, на наш с коллективом выбор повлияли разные факторы: год Пушкина, а также тот факт, что театру, который обслуживает город и близлежащие поселки, следует иметь спектакли по школьной программе, ведь дети должны не просто читать пьесы, но видеть их на сцене. Это довольно важный элемент воспитания. Тем более, сейчас реализуется федеральная программа - «Классика детям». Денег под нее не дают, но административно помогают.



Премьера «Маленьких трагедий» состоялась 19 октября, с тех пор он постоянно играется, уже прошло более десяти спектаклей. Не знаю, к сожалению или к счастью, мне пришлось сыграть в нем небольшой эпизод, потому что мужчин-артистов в театре мало. У нас всего семь артистов, одного не хватало, и пришлось мне Герцога в «Скупом рыцаре» сыграть. Зрители смеялись. А потом сказали: «Это удивительно, но спектакль достоин московской сцены». Конечно, я хочу, чтобы этот спектакль сыграли в Москве, моя мечта – на сцене театра Вахтангова…







Театр сейчас ушел в регионы



Я планирую жить в радости. Если все сложится в Вольске, то так тому и быть. Жизнь в Москве ничем не отличается от жизни в других городах. Я все равно связан с Москвой театральной деятельностью. Раз в пару месяцев я все равно бываю в столице, только сейчас это превращается в праздник, так как я приезжаю на какие-то знаменательные события. Что касается общения с коллегами и близкими, то расстояние делает наши встречи более радостными и теплыми.



Михаил Борисов — заведующий кафедрой режиссуры Театрального института Б.Щукина, однажды в напутствие выпускникам-режиссёрам сказал: «Уважаемые молодые режиссеры, сегодня театр ушел из Москвы! Да, Москва - исторический театральный центр, и однажды театр сюда вернется, но сейчас он ушел в регионы. В Москве я не видел столько прекрасных спектаклей, сколько сегодня ставится в регионах. Театр теперь там, хотя он и вернется однажды».



Многие мои коллеги уехали из Москвы, и пока, что-то никто не стремится обратно. Режиссер, мне кажется, должен иметь самый разный постановочный опыт, должен уметь приехать в любой театр и создать там спектакль. Кстати, между Вольским театром и Театральным институтом имени Бориса Щукина заключен договор о сотрудничестве, наш театр поучаствует в воспитании будущих режиссеров. Ежегодно мы будем брать одного выпускника на постановку спектакля в театре, это непосредственно будет помогать его на его творческому становлению.







Театр - это добровольная диктатура



Главный в театре - артист, что бы про себя ни думали режиссеры, администраторы, директора и даже министерские управленцы различных рангов. Это я говорю как человек, который побывал на месте и директора театра, и главного режиссера. Артисты — носители искусства, оно проходит через них. Они всегда готовы работать, раскрывать свой талант, они могут то, что не сможет никто другой, а нам важно их понять, увлечь, помочь и организовать им условия для созидательного творчества. Театр - это добровольная диктатура.



Злата КОЛОС