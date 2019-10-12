Марк Борисович про Марка Анатольевича

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12 октября 2019, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

Когда не стало великого режиссёра и знаковой фигуры русской культуры, бессменного руководителя театра Ленком Марка Анатольевича Захарова, театр возглавил его директор Марк Борисович Варшавер. О чём они говорили, перед тем, как Захарова не стало? Давал ли он ему творческие напутствия, как в своё время Олег Ефремов перед смертью завещал Олегу Табакову? Об этом интервью на Youtube-канала "Аргументов недели" рассказывает теперь уже художественный руководитель Ленкома Марк Варшавер.



"За несколько дней до ухода из жизни он думал, не о том, что передать, он думал о том, как скорее прийти репетировать, вот в чём дело. Мы его с дочкой – народной артисткой Александрой Марковной - уговаривали его остаться в больнице: «Марк Анатольевич, вам надо остаться, вам надо остаться во имя меня, Саши, во имя театра, во имя спектаклей, которые вы мечтаете закончить в сроки». А он: «Нет, я хочу скорее репетировать. Я хочу скорее вернуться в театр». Нам не удалось его сохранить в больнице. Все-таки он заставил нас его забрать. Мы его забрали, привезли домой, и через несколько дней ухудшилось состояние, потому что, конечно, мы его забрали преждевременно, и опять пришлось его отправить в больницу, в этот раз уже в больницу Шумакова. Неделю он там побыл, и случилась трагедия. Трагедия случилась мгновенно. Он проснулся утром, сказал какие-то добрые слова медсестре, очень хорошо позавтракал с аппетитом, повернулся к стенке и ушел из жизни", - рассказывает Марк Варшавер.



Так уходят праведники. И прощаться с ним пришли простые люди, прощаться с последним великим режиссёром. Путь театра Ленком был рядом с такими великими людьми. И величие театра, конечно, нельзя приуменьшать после смерти Марка Анатольевича. До этого театр потерял таких звёзд мировой величины, как Евгений Леонов, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Леонид Броневой, Олег Янковский. Что теперь будет с Ленкомом, его артистами и спектаклями, поставленными Марком Захаровым?



Подробности смотрите в интервью Марка Варшавера на Youtube.





