Песков: Россия рассматривает различные варианты ответных мер из-за действий Литвы по ограничению транзита в Калининград

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22 июня 2022, 13:51 Источник: РБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

В Кремле обсуждаются разные варианты мер, которые могут быть приняты в ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград. Об этом сообщил в ходе пресс-колла в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется. Мы убеждены, что эти незаконные санкции в данной ситуации абсолютно неприменимы», — заявил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, введение ограничений на транзит противоречит международным соглашениям.

«Меры готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить», — добавил Песков.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов не исключил возможности денонсации соглашений между РФ и Евросоюзом в связи с ограничением Литвой транзита.