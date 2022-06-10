Трасс и Кулеба обсудили ситуацию с британскими наемниками, приговоренными судом ДНР к смертной казни

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10 июня 2022, 14:51 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс. Фото: IMAGO/Felix Zahn/photothek.net/globallook.com

Лондон и Киев вместе работают над вопросом освобождения британских подданных Шона Пиннера и Эйдена Аслина, которых в четверг суд ДНР приговорил к высшей мере наказания. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя британского премьера Бориса Джонсона.

Он рассказал, что главы МИД Великобритании Лиз Трасс и Украины Дмитрий Кулеба обсуждали этот вопрос. При этом их позиция основывается на том, что Пиннер и Аслин попадают под Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Как заявил представитель Джонсона, с Россией Великобритания «не взаимодействует на регулярной основе».