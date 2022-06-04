Турция рассчитывает, что перевозка украинского зерна по Черному морю начнется уже в ближайшее время

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4 июня 2022, 18:54 Источник: ТАСС

Погрузка зерна, Hartmut Schmidt/globallook.com

Перевозка украинского зерна по Черному морю может начаться уже в ближайшее время. Об этом заявил в субботу в интервью Anadolu Ajansi официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, это станет возможно после подписания соответствующего протокола и меморандума в ходе визита в Анкару министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ожидается 8 июня.

«Могу сказать так: если мы, к примеру, даже завтра достигнем договоренности, то морские перевозки начнутся как минимум спустя три-пять недель. Предварительно нужно очистить акваторию от мин и создать коридор. Поэтому мы говорим коллегам: надо начинать как можно скорее», - заявил Калын.

Он также сообщил о том, что в настоящее время с украинской и российской стороной ведутся переговоры о создании в Стамбуле зернового центра, который станет контролировать перевозку зерна из Украины. По словам Калына, обе стороны относятся к этому проекту позитивно.

Накануне Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что РФ готова обеспечить мирный провоз украинского зерна, не выдвигая никаких условий.