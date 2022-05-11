Министр обороны США Остин заявил, что не видит у России желания «сражаться с НАТО»

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11 мая 2022, 19:59 Источник: ТАСС

Пентагон, Ron Sachs/globallook.com

Если бы РФ приняла решение атаковать одну из стран НАТО, это в корне изменило бы геополитическую ситуацию, но в настоящее время Пентагон не видит такой угрозы со стороны России. Об этом заявил на слушаниях в Конгрессе США в среду глава министр обороны США Ллойд Остин.

По мнению министра, «Россия не желает сражаться с НАТО», однако если бы подобное произошло, альянс «скорее всего, ответил бы каким-то образом и в какой-то форме как коалиция». Остин сослался при этом на статью 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ альянса в случае нападения на одну или несколько стран союзников.

Глава Пентагона подчеркнул, что вооруженного конфликта между Россией и НАТО не хотел бы видеть никто.

«У НАТО 1,9 млн военнослужащих. У НАТО - самые современные средства <...> Так что в такой бой лучше не ввязываться», - сказал Остин, заметив, что подобное столкновение привело бы к «конкуренции иного рода, которую никто не хочет видеть».

Ранее Ллойд Остин заявлял, что американские военные не будут задействованы в Украине.