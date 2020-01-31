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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Самые смешные цитаты Виталия Кличко

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Самые смешные цитаты Виталия Кличко
смешные цитаты кличко,фото соцсетей

Речь Кличко – сборник анекдотов для русского и украинского населения. Иногда, высказывания мэра Кличко заставляют задуматься киевлян, должен ли этот человек управлять столицей Украины?

Всем известно прошлое Виталия, бывший Чемпион мира в боксе, заслуженный спортсмен Украины. Со временем, он решил, что пора браться за власть и налаживать политику страны. Многие граждане восприняли такую новость, как анекдот из серии «Кличко сказал – народ упал».
Создав свою партию «Удар», боксеру удалось пробиться в мир политики, и даже стать мэром Киева. Уже в первых своих интервью цитаты Владимира Кличко стали восприниматься со смехом и ожиданием следующих ляпов. Но статистика гласит, что комментарии Кличко хоть и смешные, но за 5 лет своего правления он сделал больше, чем бывшие мэры за все периоды Независимой Украины.

Тем не менее, лишний раз посмеяться с высказываний Владимира Кличко – нам ничего не помешает. Поэтому предлагаем поднять вечернее настроение с помощью:

 

  • Кличко и его фразы.
  • Афоризмы Кличко.
  • Смешные интервью Кличко.

 

Кличко про жену:

Для каждого депутата, а тем более мэра, давать интервью это прямая обязанность. Они же, являются публичными личностями и появляются на различных светских мероприятиях. Так, когда Кличко решил посетить благотворительный вечер, ему задали вопрос: «Где сейчас находится ваша жена?» Ответ удивил, а со временем стал смешить каждого украинца и россиянина, поскольку никто, ничего не понимал. Прозвучала фраза: «Находится она всюду, сейчас в Киеве, сегодня полетела в Германию, работает по всему миру. Там где я – там и она».
Возникает вопрос: «ТАК, ГДЕ ЖЕ НАХОДИЛАСЬ ЕГО ЖЕНА?»

 

Слова Кличко про завтрашний день:

Одна из первых неудачных и раздирающих живот фраз новоиспеченного мэра: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
Самое обидное и смешное даже не в самой фразе, а в контексте и вопросе, который задал журналист. Ведущий спросил у мэра, о перспективах города при управлении им Виталия. Что именно Кличко имел в виду – неизвестно по сегодняшний день.

 

Кличко говорит о Верховной Раде:

Тут забавная личность смогла блеснуть и по делу высказаться о положении депутатов в Верховной Раде Украины. Фраза не вызывает смех, но точно бьет по наболевшему месту парламента Украины. «Все они шли в парламент работать головой. Головой работать получается не у всех – в ход они пускают кулаки. Как специалист скажу, кулаками у них тоже получается не очень».

 

Владимир Кличко цитаты про заместителей:

Проявить математические знания и навыки мэру не удалось. Сразу можно сделать вывод, что, будучи ребенком, он точно провел все детство на ринге. Почему? «У меня есть два заместителя, четыре из которых лежат в кабинете министров». Не будем обращать внимание, почему заместители лежат в кабинете, а посмеемся над расчетами мэра. Наверное, он хотел сказать, что у него есть 4 заместителя, а только двое работают. Но понять боксера – весьма трудно.

Как бы там ни было, как разговаривает Кличко – знают все. Главное, чтобы его работа не становилась такой же кривой, как и разговорная речь.

АОл

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