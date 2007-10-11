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Трудолюбивая Майя

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Записала Инна ЛЕВИЦКАЯ  ]

Трудолюбивая Майя
Просто мы любим друг друга
 Майя ПЛИСЕЦКАЯ в Москве бывает нечасто, еще реже дает интервью. Сегодня ее жизнь во многом связана с композиторской деятельностью Родиона Щедрина, который плодотворно работает и постоянно гастролирует. Во всех поездках Майя Михайловна сопровождает мужа и присутствует на премьерах его произведений.

 – МАЙЯ Михайловна, вы редко бываете в Москве, не любите давать интервью. Расскажите, что сейчас происходит в вашей жизни?

 – Мы живем на три дома – в России, Литве и Германии, поэтому везде бываем редко. Россия – родина, дом. Литва – место отдохновения, там у нас дача. Германия – это работа Родиона Константиновича. Там он издает свою музыку в знаменитом издательстве Schot. У многих есть ошибочное представление, что выдающиеся композиторы прошлого – Бах, Моцарт, Бетховен – работали по вдохновению. Это не совсем так. Прежде всего они работали на заказ.

 Не написал музыку к определенному сроку – и прощай работа. Такие условия замечательно дисциплинируют композиторов. Благодаря заказам они написали много великой музыки. За последние годы Щедрин переживает настоящий творческий подъем. Заказы идут без конца. А раз много новой музыки – много и премьер. Я везде езжу с Родионом Константиновичем. Мне интересно, что он делает.

 А после премьер и концертов мы с удовольствием приезжаем в Литву, где у нас свой дом. Там нет ни заводов, ни фабрик, ни людей, ни машин. Чистый воздух и абсолютная тишина. И здесь Родиону Константиновичу очень хорошо работается.

 Хотя он пишет и в других местах, когда нужно срочно. И рояль для этого не обязателен и комфорт не так важен. Как говорил мне Шостакович: «Если есть мысли, то и на собачьей будке напишешь». Вся его последняя музыка для меня на грани восторга.

 Только что в Москве прошла премьера оперы «Очарованный странник». Хор, оркестр, солисты и дирижер Гергиев. Это было потрясающее исполнение. Зал не дышал. Успех громадный. А что еще нужно художнику? В декабре у мужа юбилей, и будет исполняться много его музыки, самой разной. Я предвкушаю это с волнением.

 – Как вам удалось сохранить любовь и брак, когда вокруг все только и делают, что разводятся?

 – Нашему браку с Родионом Константиновичем уже 49 лет.

 Мы поженились 2 октября 1958 года. В этот день пошли в загс Киев­ского района Москвы. Тогда все делалось просто и без затей – нам тут же поставили печати в паспорт. Мы стали мужем и женой. А потом в гастрономе «Украина» купили бутылку водки, сыр, колбасу «Докторскую», хлеб и пошли к Лиле Брик отмечать нашу свадьбу. Весь день провели у нее, вернулись домой уже за полночь.

 Мы были очень непритязательны. Сейчас каждый год отмечаем день свадьбы и шутим, что за 49 лет еще не успели надоесть друг другу. Как нам удалось сохранить наш брак? Я даже не знаю. Мы ничего специально не делаем. Просто любим друг друга. И все.

 – Что бы вы хотели еще станцевать?

 – Я танцую «Аvе Майя», которую сделал для меня Бежар. И могу сказать с радостью, а не с похвальбой, что сейчас в Испании я станцевала лучше, чем в Москве на моем юбилее. И это для меня бальзам на сердце. Успех был громадный.

 – Вы страстная поклонница футбола. Поделитесь своими последними впечатлениями, связанными со спортом.

 – Спорт – это великое открытие человечества. Ему уже почти три тысячи лет. И это восторг для нас обоих, мы с Родионом Константиновичем обожаем спорт. Мы страстные поклонники футбола. Когда мы в Мюнхене, не пропускаем ни одного матча, знаем всех футболистов по именам.

 Я вообще на футболистов смотрю как на современных гладиаторов. Какие они – фантастически мощные, какая у них техника. Пеле говорит, что в его время такой техники не было. Для меня спорт – это не только «цивилизация тела», но и мысли. Кто-то считает, что спортсмену – не надо думать. Еще как надо. Еще очень сильное впечатление производит на меня Елена Исинбаева. Она вызывает восторг – когда еще женщины так прыгали!

 – Как вы считаете, оказывает ли спорт влияние на балет?

 – Да, он оказывает огромное влияние. Все растяжки, шаги, пируэты в другой манере – все это идет от спорта. И мне это безумно нравится. Современный балет производит мощное впечатление.

 В мое время такой техники в балете не было. И это замечательно. Но поскольку я максималист, мне еще желательно, чтобы артисты слушали музыку.

 Потому что очень часто техника затмевает все. Музыка сама по себе. Но это неправильно.

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