Ну, настоящий полковник!

Он настолько эффектен и правдив в образах своих героев – суровых майоров, полковников и генералов, – что солдаты в училищах отдают ему честь, когда видят в военной форме. Да и старшие чины не гнушаются козырнуть при виде серьезного «генерала». А в жизни Александр ТЮТИН – интеллигент с двумя высшими образованиями, тихим, проникновенным голосом, мягкой, обаятельной улыбкой, совсем непохожий на героев, которые ему достаются. Актер и режиссер театра «Игроки», снявшийся в популярных сериалах «Есенин», «В круге первом», «ДМБ», «Марш Турецкого», «Каменская», «Звездочет», «Охота на изюбря», «Тайная стража».

– ВЫ ЧАСТО играете генералов, полковников, майоров. А реальные военные оценивали вашу работу?

– Сейчас снимаюсь в Севастополе в фильме о жизни моряков. Когда делали эпизод в настоящем военном штабе, моряки смеялись: «Мы при виде вас за голову хватались – новый зам у нас, что ли, появился?» Они знали, что идут съемки, но, когда видели меня в погонах, принимали за своего и отдавали честь.

Недавно я сыграл небольшую роль генерала в новом военном фильме режиссера Михаила Туманишвили. Снимали в военной академии. И та же история – все курсанты, увидев меня, бросаются честь отдавать. Говорю: «Успокойтесь, не надо…» Курилка там в мужском туалете, бедные солдатики влетали туда, видели генерала и, отдав честь, бочком-бочком выползали… (улыбается).

ФСБ мне однажды часы презентовала. За роль… бандита в сериале «Тайная стража». В фильме «Код Апокалипсиса», где играют Анастасия Заворотнюк и Винсент Перес, пригласили сыграть роль самого директора нашей Службы безопасности. Причем моя кандидатура была утверждена «там» (улыбается). Снимали в кабинете Андропова, где сегодня работает реальный заместитель руководителя ФСБ. Мне прислали бумагу с пожеланиями, как играть и что делать. Вообще в последнее время стали заботиться об имидже правоохранительных органов, и это правильно.

– Насколько интересен Вам был сериал «В круге первом»? Как сложились отношения с режиссером Глебом Панфиловым?

– У Панфилова есть заведомое предубеждение к артистам, которые снимались в сериалах. Приходилось преодолевать некий его скепсис. Он иногда ворчал: «Ну-ка, прекрати! Не играй мне, как в сериалах» (улыбается).

Помню, как мы потратили полночи съемочного времени из-за какого-то графинчика коньяка. У меня была задача – уговорить одного из заключенных работать со мной по определенной теме. Надо было его угостить – я ему сначала предлагаю коньячку. А потом из генеральского буфета приношу кофе и прочее.

И вот я в кадре достаю бутылку коньяка, а Панфилов вдруг как рявкнет: «Что это такое? Это что за бутылка?» А реквизиторы нашли бутылку и приклеили к ней этикетку тех лет. «Нет, это не армянский коньяк сороковых годов, надо найти настоящую бутылку». Панфилов закипает: «Я сейчас вам покажу нашу старую школу, как надо работать». Начал кому-то звонить в три часа ночи. Время идет, деньги «капают», ведь смена заканчивается… Звонил, звонил, потом посидел еще часика два, сердитый, и говорит: «Ладно, в графинчик перелейте» (смеется).

– Правда, что Вы можете сделать по дому практически все – от готовки до шитья?