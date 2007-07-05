ЛИЦА И «РОЖИ» РУССКИХ АКТЕРОВ

«Аргументы неделi» предлагают новую рубрику – «Взгляд идиотки», и вести ее будет замечательная актриса Елена Коренева.

Почему «взгляд идиотки»? Несколько лет назад Коренева написала автобиографический роман, который назывался просто и мило – «Идиотка». Из книги читатель узнал и о «закулисах» огромной, шумной славы, которая выпала актрисе в 70–80-х гг. после «Романса о влюбленных» и «Покровских ворот», и о ее многотрудной жизни в Америке, и о возвращении на родину, и о тех ярких людях, которых она повстречала на пути. Искусство для Кореневой – родной дом, и пишет она о нем живо и увлекательно. Умно и простодушно. По-своему, «по-идиотски».

Я ДАВНО покупаю журнал «Караван историй». Интересуют истории жизни современников, коллег, иноплеменников, а также исторических личностей. Возмещаю пробелы образования – проще в журнале прочитать 4 страницы, нежели толстую книгу. (Проще, хотя не лучше.) Современники интересуют перипетиями судьбы. В каждой биографии такие навороты и драмы, от которых не застрахован никто, – проникаешься к людям сочувствием, восхищаешься волей человека, а также и себе утешение: не у одной меня так… с ног на голову. Не только чтением чужих жизненных баллад меня привлекает журнал, но и красивыми «картинками» – фотографиями. В частности, особой оригинальностью отличаются проекты Екатерины Рождественской «Ассоциации» и «Коллекция».

Любопытно увидеть знакомое лицо (зачастую лично знакомое) известного всем современника в образе Пушкина, Шаляпина, княжны Таракановой, Любительницы абсента с известных полотен – Кипренского, Кустодиева, Пикассо… Прикидываешь – похож?! Ишь ты! Или: не похож – нос не тот, да и овал лица! Вроде загадки: найдите пять различий на картинках слева и справа. Ага, угадала! Восхищает мастерством работа художника по костюмам и по гриму, а также фотографа, ну и, конечно, автора проекта. А актеры? Их задача принять позу, дать себя одеть и загримировать. Ну, подыграть лицом. Дело привычное. И потерпеть: фотосъемка – вещь трудоемкая и по времени затратная. Радости потом – дома родным показывать: это я в образе Шаляпина! Это я – «Незнакомка» Крамского… Мастер­ство преображения и перевоплощения – актерское мастерство. Правда, в статике фотографии – это все же и не перевоплощение, а прикид, скорее, внешний. Перевоплощение актерское подразумевает в первую очередь внутреннюю работу, а не просто внешнее сходство. Так вот, о прикиде моих коллег: в одних случаях прикид «с повышением»: вы меня за хулигана и балбеса принимаете, а я и благообразным гением могу быть. Или «на понижение»: я такая целомудренная для вас, а вот она я – побитая жизнью любительница абсента!

Так или иначе, задаваясь вопросом, зачем это нужно актерам и другим знаменитостям, отвечаю себе: это вроде фотопробы – на роль. В данном случае – аванс. Роли нет и сценария нет. А вдруг появятся?! Времена такие, надо себя предлагать, напоминать, а не ждать, что к тебе придут. А если костюмной роли в жизни не случится, то хоть дома портрет пусть висит.

Зная подноготную сегодняшнего киносериального бизнеса, разглядываю выражения лиц некоторых коллег на фотографиях с неотвязной мыслью: кто только на сериалы про пиф-паф обречены (а другие и туда не попадают!) – те нуждаются в раскрутке. Смотрят, словно говоря: заметьте, обратите внимание – я костюмные роли могу играть, психологические, классику! А те, кто не нуждается в напоминании о себе, и так каждый день по всем каналам, – во взгляде у них есть лукавство: я часок-другой уделил фотосъемке, все поймут: такой-то прохлаждается, ему реклама уже не нужна, и лицо, и фамилию, и чем прославился, и так знают. Во взгляде – снисхождение: какие фотопробы, бог с вами?!

Да что, в конце концов, я заладила – это же все игра, шутка, зачем так серьезно? Я ведь первая за свободу, демократию и импровизацию. Кстати, мне как-то предлагали сняться в «Коллекции» Е. Рождествен­ской. «Подберем, Елена Алексеевна, какую-нибудь картину, сами можете предложить…» Я начала фантазировать и придумала. «Снимите меня в образе Надежды Константиновны Крупской, портреты ее живописные наверняка есть. А в образе Ленина – Андрюшу Ташкова?!» Если чест­но, мне всегда казалось, что я похожа на Н.К. Крупскую. Еще парочка ударов судьбы, возрастная амортизация, и я – она. Мои знакомые, правда, переубеждали: ты себя недооцениваешь. Но это почти мой комплекс: похожа! Та же апатия и усталость…

К чему все это? Да так, размышления, я же благодарная читательница журнала. Покупаю очередной «Караван историй». Коллекция Е. Рождественской, тема: «Рожи»! Действующие лица корчат рожи: Катя Гусева – рожа (так гласит подпись у фотографии). Филипп Киркоров – рожа. Оксана Пушкина – рожа. Диана Арбенина – рожа. Наташа Королева – рожа. Валентин Юдашкин – рожа. И любимая мной актриса Алена Бабенко – рожа.

Конечно, когда любишь кого-то – за талант, за работу, за ум, обаяние, характер, – то и рожу его любишь. От них не убудет, думаю со вздохом. Рожи…

Вспоминаю один случай, связанный с «рожей». Начало восьмидесятых. Я в мастерской художника – соседа по дому на Грузинской. Разглядываю альбом фотографий наших художников-семидесятников – великие авангардисты, нонконформисты. В лицах усталость, напряженность, угадывается трудная жизнь, пьянство, отсидка в психушке или просто – нищета. Тогда нищета – сейчас на аукционах их работы выставляются за миллионы. И я со смешком комментирую их портреты: «Какие рожи!» И тут же меня осекают с вызовом: «Это не рожи, а лица русских художников!» Тот, кто «заткнул мне рот», – художник Давид Боровский. Он тоже был в этой мастерской. Так я зарубила себе на носу – про «рожи».

Любая оригинальная вначале идея со временем требует подпитки – нужны темы. Я понимаю, что в «Коллекции» наблюдается некоторый кризис идей и логически напрашивается предложение. Можно после «рож» и «цветов» (была и такая публикация, актеры и другие публичные лица, – цветы: ромашка, георгин, кактус и т.п.), – так вот, можно сделать такую фотосессию: «Актеры как неодушевленные предметы» – стол, стул, раковина… Или еще интереснее, тема «болезни»: скарлатина (можно и свинка!) – Елена Коренева, грипп – Саша Песков, краснуха – Вера Глаголева, коклюш – Александр Балуев, СПИД… нет, не хочется даже фантазировать по этому поводу! Шучу, конечно, может, и неудачно. Одно ясно: свой экзамен по гриму, костюму и истории живописи замечательная фантазерка Е. Рождественская сдала на пять с плюсом. И поставила ей эту оценку не я, а вся читающая «Караван историй» аудитория.

И все же рано или поздно все темы исчерпаются. Придется лицо показывать, простое и свое. Даже без улыбки. И не на фоне шедевра. Во всех театральных вузах есть экзамен по историческому гриму и костюму. Мы все его сдавали. Но главный экзамен у актеров – это актерское мастерство. На мой взгляд, со временем оно трансформируется еще и в экзамен на человеческое мастерство. И хочется, чтобы, листая альбом фотографий или «Караван историй», на сорвавшееся с уст простака восклицание: «Какие рожи?!» – всегда находился бы тот, кто в гневе поправил бы: «Это не рожи, а лица русских артистов!» И пусть даже за этими лицами угадывалась бы трудная жизнь и пьянство, пусть даже нищета.

Лицо человека, в том числе и актера, – это его собственная судьба. И я люблю такие лица.