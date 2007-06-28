Родина МХТ

Дом №8 по Садовой-Черногрязской улице – один из очаровательнейших особнячков Москвы. Находится он на Садовом кольце, однако, глядя на него, можно легко забыть об окружающем пейзаже. Кажется, что оказался где-нибудь в тихом и уютном городке, в котором никто никуда не спешит и все счастливы.

В ЭТОМ же доме был счастлив один человек – режиссер Кон­стантин Станиславский (настоящая фамилия – Алексе­ев). Здесь проходило его без­мятежное детство. И здесь, можно сказать, зародился один из самых известных российских театров – Мос­ковский художественный.

Константин Станис­лав­ский родился в Москве. Отец его, Сер­гей Владимирович Алексеев, был самый настоящий предприниматель. Он был полностью поглощен фамильным делом – золотоканительным производст­вом. А вот мать, Елизавета Васильевна, урожденная Яковлева, была дочкой профессиональной французской актрисы Мари Варлей. Поначалу родители Сергея Владимировича противились этому браку, но упорный сын сумел их убедить в том, что лучшей жены ему не сыскать.

А им – лучшей невестки. И действительно, Елизавета Васильевна пришлась в этом семействе, как говорится, ко двору.

В сыне родители души не чаяли.

К счастью, размеры алексеевского дома развернуться позволяли: например, чтобы потешить мальчика Кокосю, на второй этаж иной раз приводили лошадь Поньку, а подчас устраивали и «игру в песочек». «В комнате расстилалась простыня, и на нее насыпалась кучка, очевидно, специально для этого заготовленного мелкого москворецкого белого, чистого песку», – вспоминали родственники Станиславского.

Главное увлечение маленького Кости – цирк. Он даже был влюблен в одну наездницу, девицу Эльвиру, прекрасно исполняющую «Танец с шалью». Отец частенько покупал билеты в цирковую ложу. Одна беда – он очень сильно уставал в конторе, и в единственный свой выходной мог задремать после обеда. Да так задремать, что не добудишься. Иногда удавалось приехать лишь к третьему отделению. К счастью, наездница Эльвира почиталась как своего рода гвоздь программы. Ее выступление всегда было ближе к концу.

Алексеев-младший обижался на отца, однако не роптал – очень любил своего папеньку. Тем более что цирк присутствовал в его жизни практически ежедневно. Все свободное от домашних уроков время он вместе с товарищем и братьями играет в «Цирк Констанцо Алексеева». Мальчики все делают сами – от продумывания репертуара до издания билетов. Сами были и фокусниками, и акробатами, и клоунами, и гримерами, и кассирами. Зрители – конечно же домашние.

К счастью, родители всячески поощряли Костину забаву. И в результате цирковые представления постепенно превратились в театральные. А со временем вместо домашнего театра Алексеев (уже под известным псевдонимом Станиславский) открыл свой театр. Которому и было суждено прославиться на всю планету.