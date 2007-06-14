АПЛОДИСМЕНТЫ В ХРУСТАЛЕ

17 июня в зале Государственной Третьяковской галереи снова воссияет знаменитая театральная премия «Хрустальная Турандот». Именно там пройдет очередная церемония вручения этой награды. Между прочим, возраст у «Турандот» уже почти взрослый – шестнадцать лет.

В 1991 ГОДУ «Туран­дот» учредил продюсер Бо­рис Беленький, назвав «первой независимой театральной премией новой Рос­сии». Ее символом и первым лауреатом стала народная артистка России, актриса театра им. Евгения Вахтангова Юлия Борисова, много лет исполнявшая роль принцессы Турандот в одноименной сказке К. Гоцци.

За шестнадцать лет существования премии кто только не удостаивался чести стать ее лауреатом! Тоже, вне всякого сомнения, достойнейшие имена.

Спектакли… Вот тут – стоп. Почему-то в основном лауреатами премии, за редким исключением, становились театры Ленком и «Табакерка». Неужели другие театры не заслужили награды? Борис Беленький сказал, что премия дается «не тем, кто наследил, а тем, кто оставил след» и «оценивается исключительно по уровню мастерства». Слушаешь эти слова и становится немного обидно за нашу широкую театральную державу – неужели в ней есть только два глубоких следа – от детищ Марка Захарова и Олега Табакова? Это к вопросу о недочетах.

Что касается предстоящей церемонии, то пока все окутано тайной. Номинантов не называют, только загадочно намекают на то, что нас ждут сюрпризы. Впрочем, имя одного из лауреатов определено уже сейчас. «За долголетнее и доблестное служение театру» премию получит народный артист России Михаил Державин.

– Михаил Михай­лович, что для вас значит эта премия?

– Само название «Принцесса Турандот»… Мой папа, актер театра Вахтангова, играл в этом спектакле, все соседи по дому играли там, мои профессора, педагоги из Щукинского училища тоже играли в этом спектакле. Все участники этого спектакля для меня олицетворение того детского впечатления, которое дорого до сих пор.

– К вопросу об экспериментах. Сегодня в театральном мире много споров по поводу сохранения классики.

– Я приверженец бережного отношения к классике. Очень рад, что существует Малый театр, который не относится к классике снисходительно. И молодежь, которая приходит на спектакли, свое первое впечатление получает от неисковерканной классики. Это очень важно.

– Многие молодые актеры сегодня активно снимаются в сериалах. Как вам кажется, это не портит их как театральных мастеров?

– Они снимаются в сериалах чаще всего ради денег. Раньше молодым талантливым актерам, например, давали квартиры после окончания института. Сегодня у театров такой возможности нет, квартиру можно только купить. Раньше актеры рвались в штат труппы, а сейчас стараются выгадать себе свободу, чтобы работать в разных местах.

– Как вам кажется, в каком состоянии сейчас находится театр?

– По количеству театров мы, наверное, приблизились к Па­рижу, где их около пятисот. Есть много интересного, это видно из результатов театральных фестивалей, которых тоже много. В целом все это хорошо, я считаю. Жизнь бурлит!