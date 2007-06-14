Сати Спивакова не замыкается на семье и телевидении

Быть женой такого музыканта, как Владимир Спиваков, – особая миссия. Но роль жены, пусть и непростой, не устраивала г-жу Спивакову. Актерская жилка взяла свое – Сати потянуло на ТВ. Сегодня она автор и ведущая программы «Камертон», которая два года выходит на канале «Культура». И дело тут, как можно догадаться, не в деньгах. Главное – осознавать, что у нее есть свое собственное дело.

– Мне не бывает скучно. Само чувство скуки не совсем прилично для здоровой женщины, у которой семья и трое детей. Если говорить о карьере киноактрисы, то не я, а она на мне поставила крест. Четыре картины на «Арменфильме» — это все. А идея появления моей персоны на ТВ принадлежит не мне.

– Во всех интервью Вы говорите, что главное занятие для Вас — это координация жизни мужа.

– ТВ – это моя работа. Если бы под фамилией Спивакова делалось что-то откровенно плохо, то, поверьте, меня бы на ТВ уже давно не было. Поэтому кредит доверия нужно постоянно оправдывать. С другой стороны, многие думают, что, придя на ТВ, госпожа Спивакова решила поразвлечься. Ей стало скучно заниматься планированием жизни мужа! Все не так. Мне всегда хотелось заниматься делом. Теперь дети подросли, и появилось время для работы.

– Передач о выдающихся людях современности хоть отбавляй, и потеряться в телепотоке можно запросто. На что Вы делаете ставку в своей передаче? В чем ее изюминка?

– «Камертон» – это телепорт­рет моими глазами. Конечно, подобный формат есть у Виталия Вульфа, у Оксаны Пушкиной и у других. Но мы все разные, поэтому и взгляд у нас разный. В отличие от других телеведущих я нахожусь по другую сторону жанра интервью, живу в шкуре жены народного артиста СССР Владимира Спивакова. Поэтому на собст­венном опыте знаю, как не хочется пускать в личное, как порою это бывает больно.

– В каких случаях Вы считаете, что передача удалась, а в каких нет?

– Для меня идеальным камертоном является муж. Если передача ему нравится, то считаю это своей победой. Когда Володя приезжает, первое, что слышу с порога: «Есть кассета? Давай!» Потом начинает критиковать: это ему нравится, а это нет. Но любой успех относителен. Бывает, передача удалась, а рейтинг маленький.

– Ваш теледебют состоялся на канале «Культура». С чего все началось?

– Помню, я давала телеинтервью о муже, рассказывала о событиях на фестивале, которым руководит Володя. После этого мне позвонил один режиссер и предложил делать цикл передач о выдающихся музыкантах, с которыми я встречалась. Попробовала – мне понравилось. Программа называлась «Мои истории», но через год я поняла, что иссякла и что багажа моих встреч и впечатлений хватило только на эти девять передач.

– Однако Вы до конца не порвали с миром телевидения…

– Телевидение – это очень опасная вещь, оно захватывает. Помимо воли наступает привыкание, необходимость. К тому же телевидение – интересный, хотя и очень замкнутый мир. Многим людям, работающим на ТВ, кажется, что жизнь заканчивается за стенами студии программы и жизнь зависит от того, стоит твоя программа в сетке или нет. Я тоже каждый раз волнуюсь после съемок: выйдет программа или нет. А потом понимаю, что вокруг жизнь идет дальше. Отмени половину программ, и ничего не случится.

– Ваш муж не хотел, чтобы Вы продолжали карьеру актр­исы, а вот к ТВ относится, по Вашим словам, благодушно. Он считает, что телевидение не такой опасный наркотик, как кино?

– Думаю, что если бы мне поступило предложение сняться в кино, то он отнесся бы точно так же благодушно, как и к моему телевизионному опыту. Когда мы поженились, Володя был уже зрелым человеком, намного старше меня, и понимал, что я буду не в состоянии совмещать и семью, и карьеру. В тот момент ему казалось, что если жена и дети не будут постоянно с ним, то семья разрушится.

– Почему Вас называют свет­ской львицей? Разве на экране у Вас такой образ?

– Нет. Я совсем не светская, я далека от этого понятия. Если я куда-то выхожу, то меня узнают только потому, что я дала энное количество интервью и многие видели мои передачи. По большому счету, у нас нет светской жизни. Презентации бутиков – это не светская жизнь. Это кучки, кланы. Иногда бывает забавно, но в основном везде дикая тоска и скука.

– Но бывают же вечеринки, которые Вы посещаете?