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Жигуновская четверка снова вместе

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА, Виталий МАРОЧКИН ]

Жигуновская четверка снова вместе
Ольга Прокофьева

 Существует мнение, что комедийные актеры – актеры одного образа. Но многогранная актриса Ольга ПРОКОФЬЕВА стирает этот стереотип. После комично стервозной Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня» она изумительно играет драматичную Клэр в пьесе Олби «Шаткое равновесие», поет и танцует в музыкальном спектакле «Развод по-женски» в театре Маяковского. Ольга снялась в главной роли в фильме «Ненормальная». Картина получила первый приз зрительских симпатий в номинации «ТВ-шок» на фестивале кино стран СНГ и Балтии «Киношок-2006».

   – ОЛЬГА, у Вас богатый актерский опыт. Не возникает мысль сделать что-то свое – написать сценарий, попробовать себя в режиссуре?

   – Пока я не думаю о серьезной режиссуре, но поделюсь маленьким секретом – перед сном я придумываю и рисую мультфильмы. Эти мультфильмы пока существуют в моем воображении. Еще мне бы очень хотелось петь. Сейчас появился небольшой опыт – приходится участвовать в разных концертах. Не скажу, что становлюсь певицей. Просто сегодня пение – некая часть моей профессии, тем более что я пою не в вокальном, а в драматическом исполнении.

   – Многие актеры мечтают создать свой, сразу узнаваемый образ. Например, говоря об Александре Демьяненко, мы сразу вспоминаем Шурика из комедий Гайдая. Михаил Боярский – это наш д’Артаньян. Как Вы считаете, помогает актеру популярный образ или мешает?

   – Когда подписываешься на съемки в многосерийном сериале, понимаешь, что какой-то определенный образ к тебе «прилипнет». Возможно, даже на длительное время. И тут ты выбираешь сам – хочешь ты этого или нет. Вообще, популярность – это хорошо сделанная работа. Я перед собой ставлю задачу сделать свою работу так, чтобы зритель меня запомнил. А быть популярной любой ценой – это не для меня.

   – Какие сериалы Вы сами стали бы смотреть в свободное время?

   – Все дело в качественном сценарии. Сейчас многие говорят: артисты стали не те, что были раньше. Дело в том, что раньше режиссер мог мучиться над двухминутным эпизодом неделями. Вот так создавалось настоящее кино. А сейчас производство забивает творчество. Зритель не обращает внимания на количество серий, если ему интересно.

   Я целиком и полностью за классику в любом виде – пусть это даже многосерийный телевизионный фильм. Главное, чтобы наблюдался такой же положительный эффект, как после просмотра экранизации романа «Идиот», – когда во всех библиотеках страны моментально было разобрано именно это произведение Достоевского.

   – Наталья Георгиевна Гун­дарева говорила, что актер не имеет права на срывы, слезные истерики дома, что все эмоции он должен выливать на сцене. Вы согласны с этим утверждением?

   – Гундарева при мне говорила: «Вот иногда подойду к окну, и мне хочется разрыдаться от отчаяния. Но говорю себе – все чувства, переживания неси на сцену». Я для себя цитирую слова Натальи Георгиевны, потому что ее опыт мне тоже подходит. Понимаю, что иногда срабатывают профессиональные моменты, позволяющие разрядиться на сцене, дать выход чувствам, эмоциям.

   – Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. У Вас есть какие-нибудь таланты, о которых еще не знают зрители и поклонники?

   – Однажды мне пришлось проявить себя в роли гримера. Он опаздывал, и, чтобы спасти положение, я сделала коллеге историческую прическу с накладными косами. Получилось неплохо. Я думаю, что у человека талант проявляется тогда, когда он за что-то берется с душой. Мне очень нравится заниматься своеобразным «дизайном». Например, я покупаю, по моим ощущениям, «недорисованные» картины, которые потом дополняю различными деталями – камушками, стрекозами, бабочками, песком, ракушками, соломкой.

   – Как Вы думаете, в каком направлении «идет» российский кинематограф и есть ли у него шансы куда-то «прийти»?

   – После 15-летнего застоя кино в России завертелось, закрутилось, появляется много интересных проектов. Например, сейчас при участии объединения «Пеликан», которое возглавляет Сергей Жигунов, мы сняли водевиль «Шекспиру и не снилось». Хорошая история из XIX века. В главных ролях – наша «нянина» четверка – Жигунов, Заворотнюк, Смолкин и я. Когда мы доснимали «Няню», Жигунов спрашивал: «Ну, что, дальше что-нибудь будем делать вместе?» И вот – сделали. В нашем водевиле снялись также Юрий Стоянов, молодой, очень талантливый Гарик Харламов из «Камеди клаб», много хороших питер­ских артистов. Мы даже у нашей «четверки» сохранили отношения – у меня завязывается роман с персонажем Бориса Смолкина, а у Сергея Жигунова – с персонажем Насти Заворотнюк.

   Также с нетерпением жду выхода на телеэкраны 10-серийного телевизионного художественного фильма по повести Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», снятого Алексеем Кирющенко (режиссер «Моей прекрасной няни»), где у меня очень забавная роль.

   Сейчас пошла волна светлого, доброго, романтичного, где-то сентиментального кино, и режиссеры эту волну почувствовали.

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