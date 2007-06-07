Жигуновская четверка снова вместе
№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА, Виталий МАРОЧКИН ]
Существует мнение, что комедийные актеры – актеры одного образа. Но многогранная актриса Ольга ПРОКОФЬЕВА стирает этот стереотип. После комично стервозной Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня» она изумительно играет драматичную Клэр в пьесе Олби «Шаткое равновесие», поет и танцует в музыкальном спектакле «Развод
– ОЛЬГА, у Вас богатый актерский опыт. Не возникает мысль сделать
– Пока я не думаю о серьезной режиссуре, но поделюсь маленьким секретом – перед сном я придумываю и рисую мультфильмы. Эти мультфильмы пока существуют в моем воображении. Еще мне бы очень хотелось петь. Сейчас появился небольшой опыт – приходится участвовать в разных концертах. Не скажу, что становлюсь певицей. Просто сегодня пение – некая часть моей профессии, тем более что я пою не в вокальном, а в драматическом исполнении.
– Многие актеры мечтают создать свой, сразу узнаваемый образ. Например, говоря об Александре Демьяненко, мы сразу вспоминаем Шурика из комедий Гайдая. Михаил Боярский – это наш д’Артаньян. Как Вы считаете, помогает актеру популярный образ или мешает?
– Когда подписываешься на съемки в многосерийном сериале, понимаешь, что
– Какие сериалы Вы сами стали бы смотреть в свободное время?
– Все дело в качественном сценарии. Сейчас многие говорят: артисты стали не те, что были раньше. Дело в том, что раньше режиссер мог мучиться над двухминутным эпизодом неделями. Вот так создавалось настоящее кино. А сейчас производство забивает творчество. Зритель не обращает внимания на количество серий, если ему интересно.
Я целиком и полностью за классику в любом виде – пусть это даже многосерийный телевизионный фильм. Главное, чтобы наблюдался такой же положительный эффект, как после просмотра экранизации романа «Идиот», – когда во всех библиотеках страны моментально было разобрано именно это произведение Достоевского.
– Наталья Георгиевна Гундарева говорила, что актер не имеет права на срывы, слезные истерики дома, что все эмоции он должен выливать на сцене. Вы согласны с этим утверждением?
– Гундарева при мне говорила: «Вот иногда подойду к окну, и мне хочется разрыдаться от отчаяния. Но говорю себе – все чувства, переживания неси на сцену». Я для себя цитирую слова Натальи Георгиевны, потому что ее опыт мне тоже подходит. Понимаю, что иногда срабатывают профессиональные моменты, позволяющие разрядиться на сцене, дать выход чувствам, эмоциям.
– Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. У Вас есть
– Однажды мне пришлось проявить себя в роли гримера. Он опаздывал, и, чтобы спасти положение, я сделала коллеге историческую прическу с накладными косами. Получилось неплохо. Я думаю, что у человека талант проявляется тогда, когда он за
– Как Вы думаете, в каком направлении «идет» российский кинематограф и есть ли у него шансы
– После
Также с нетерпением жду выхода на телеэкраны
Сейчас пошла волна светлого, доброго, романтичного,
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