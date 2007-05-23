//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом
- Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой
- Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
- Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 24.08 18:40 Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии
- 24.08 16:18 В Москве похоронили актрису Александру Назарову
- 24.08 13:26 Умер народный артист России Виталий Логвиновский
- 23.08 18:06 Вдова Хворостовского вновь призналась в вечной любви к мужу
- Неожиданно для всех! Определен новый размер пенсий
- Культура / Все новости >>
//Культура
ПАМЯТЬ НА ПРОДАЖУ
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Сергей МИРОНОВ, Председатель Совета Федерации ]
Отдайте Менделеева Блоку!
ИСТОРИЧЕСКОЕ наследие России известно и почитаемо во всем мире. Однако в XXI в. оно подвергается недопустимым рискам и опасностям. Ежегодно Россия теряет 150 памятников истории и культуры, а за последние 10 лет утрачено 2,5 тыс. таких памятников. К сожалению, Москва и окрестности столицы не являются исключением в этом печальном перечне. Говорят, в провинции эти утраты происходят
Меня поразило, например, что менее чем в 100 км от столицы, неподалеку от Клина, гибнет усадьба Боблово, где более сорока лет жил и работал гениальный русский ученый Д.И. Менделеев. Зарос травой забвения и умирает старый парк, уничтожен дом, построенный по проекту самого ученого, бурьяном порастают его опытные поля. А рядом со знаменитой въездной вязовой аллеей некий коммерсант умудрился «законно» приобрести у местных властей солидный кусок менделеевской земли и тут же развернул строительство коттеджа на охраняемой законом земле. И лишь вмешательство Президента России остановило этот вандализм.
Но ведь есть, и он известен руководству Московской области, путь спасения менделеевского Боблова. Для этого необходимо, преодолев сугубо местнические интересы, объединить Боблово с находящимся в семи километрах, прекрасно восстановленным
Перестроечный зуд
МОСКВЕ вообще не везло. Ее вечно стремились перестроить, «улучшить», европеизировать. Или же подвергнуть памятники вместо научной реставрации - принципиальной переделке. Уже в послесталинскую эпоху была уничтожена жемчужина старой Москвы - «Собачья площадка». А на ее месте появилась «вставная челюсть Москвы» - безобразный Калининский проспект (Новый Арбат), на который невозможно смотреть без содрогания. А в самом сердце Москвы - Кремле - тот же архитектор провел еще более чудовищную операцию: уничтожил древние строения и воздвиг нечто, названное «Дворцом съездов» - торчащее здесь, словно гнилой зуб среди памятников архитектуры, здание из стекла и бетона.
Теперь наследники этого
Большую озабоченность вызывает и грядущая реконструкция Пушкинской площади, к которой уже приступают московские власти. Так же не везет старинной Страстной площади. Ее ломали в советское время все кому не лень. Уничтожили Страстной монастырь, дом
Питер догоняет
КАК должна развиваться столица? Радикально перестраивая центр, разрушая старые здания и городскую среду ради возведения «элитных» домов или бережно реставрируя как памятники, так и вроде бы рядовую старинную застройку, без которой нет лица города, его души и образа? Мне вспоминается, как десятилетие назад в Петербурге вознамерились возвести высотное здание на Васильевском острове. Тем самым рушилась знаменитая «небесная линия» города на Неве, вертикаль разрезала классическую петербургскую горизонталь. И академик Д.С. Лихачев дал яростную отповедь
Но, к сожалению, как писал тот же академик Лихачев, - «Петербург благополучно трусит вслед за Москвой». На город на Неве в последнее время вновь обрушились строительные новации. Хотя от 300‑метрового монстра «Газпрома» город, возможно, удастся спасти.
Москва - особый город. Вместо величавой державности
Потери растут
В ПОСЛЕДНИЕ годы столица стала на глазах менять свой облик и, увы, не в лучшую сторону. Эмоциональная, эстетическая невыразительность новой архитектуры Москвы удручает. В погоне за деньгами, за выгодой в городе строятся уродливые монстры, искажающие архитектурный и природный городской ландшафт - всякого рода высотные комплексы и «офисные центры».
Идет массовое уничтожение подлинных исторических памятников. Среди утраченного в последнее десятилетие - постройки Баженова, Казакова, Шехтеля, дома, связанные с именами Пушкина, А.Н. Островского,
Серьезный разговор должен состояться о скульптурных памятниках в современной Москве. Чем украсилась столица в последнее десятилетие? Гигантским Петром I, совершенно убившим ближайшие московские окрестности, нескладно установленным памятником С. Есенину на Тверском, страшными Пушкиным и Натали близ церкви Большого Вознесения… Правда, москвичи сумели спасти Патриаршие пруды от чудовищной фантазии на тему романа Булгакова.
Много вопросов порождает новая застройка центральных районов Москвы. Те, кто давно не был на Арбатской площади, ужаснутся, увидев напротив «Праги» на углу заповедной улицы - многоэтажное
Между тем вместо стеклобетонных монстров стоило бы вернуть центру Москвы одно из главных его исторических украшений - храм Успения на Покровке, любимую церковь Достоевского, варварски снесенную «верными сталинцами», на месте которой и поныне пустое место. Но до таких «мелочей» чиновникам нет дела.
За деньги можно все
МНЕ кажется, что в Москве власть имущие потеряли уважение к себе, оно уступило место уважению к деньгам. Представляется, что сейчас в столице можно сделать все, были бы деньги или, как их называют столичные градоначальники, - инвестиции.
Ярчайший пример тому - история с Военторгом, взбудоражившая общественность, но оставившая совершенно спокойными московские власти. За один месяц, невзирая ни на что, в пяти минутах от Кремля, на Воздвиженке, снесли здание Военторга, признанный образец московского модерна, построенного архитектором С. Залесским в 1913 году! Сейчас почти возведена его копия, а памятника архитектуры нет.
А что случилось с Гостиным Двором, над которым возвели стеклянную крышу, устроив некое пространство для коммерческих мероприятий, полусветских тусовок и прочих увеселительных затей?
Губят Москву серость и бескультурье ее властей и строителей, готовых на все ради денег.
А началось все с уничтожения Манежной площади. Надо же было додуматься вырыть в центре Москвы гигантский котлован, нарушить на десятки метров культурный слой с кладбищами, остатками строений. А затем, не уместившись под землей со своими вожделенными торговыми центрами, поднять площадь на
Москву называют Третьим Римом.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//live
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
//В мире
Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить
//новости партнеров
Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»
//Общество
Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва
//Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
//Новости партнеров
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым
Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов
//В мире
Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"
//Новости партнеров
//В мире
Пользователи сети высмеяли платье Мелании Трамп, в котором она прибыла на саммит G7
Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать