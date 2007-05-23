ПАМЯТЬ НА ПРОДАЖУ

нравственно-духовной.

Отдайте Менделеева Блоку!

ИСТОРИЧЕСКОЕ наследие России известно и почитаемо во всем мире. Однако в XXI в. оно подвергается недопустимым рискам и опасностям. Ежегодно Россия теряет 150 памятников истории и культуры, а за последние 10 лет утрачено 2,5 тыс. таких памятников. К сожалению, Москва и окрестности столицы не являются исключением в этом печальном перечне. Говорят, в провинции эти утраты происходят из-за недостатка средств, а в столице, наоборот, - из-за избытка…

Меня поразило, например, что менее чем в 100 км от столицы, неподалеку от Клина, гибнет усадьба Боблово, где более сорока лет жил и работал гениальный русский ученый Д.И. Менделеев. Зарос травой забвения и умирает старый парк, уничтожен дом, по­строенный по проекту самого ученого, бурьяном порастают его опытные поля. А рядом со знаменитой въездной вязовой аллеей некий коммерсант умудрился «законно» приобрести у местных властей солидный кусок менделеевской земли и тут же развернул строительство коттеджа на охраняемой законом земле. И лишь вмешательство Президента России остановило этот вандализм.

Но ведь есть, и он известен руководству Московской области, путь спасения менделеевского Боблова. Для этого необходимо, преодолев сугубо местнические интересы, объединить Боблово с находящимся в семи километрах, прекрасно восстановленным музеем-заповедником другого русского гения А.А. Блока - «Шахматово». Там работают высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт блестящего воссоздания усадьбы, которая еще несколько лет назад представляла собой такое же, если не худшее, зрелище. И никто тогда не посмеет посягнуть на усадьбу русского научного гения, сто лет со дня смерти которого исполнится в этом году.

Перестроечный зуд

МОСКВЕ вообще не везло. Ее вечно стремились перестроить, «улучшить», европеизировать. Или же подвергнуть памятники вместо научной реставрации - принципиальной переделке. Уже в после­сталинскую эпоху была уничтожена жемчужина старой Москвы - «Собачья площадка». А на ее месте появилась «вставная челюсть Москвы» - безобразный Калининский проспект (Новый Арбат), на который невозможно смотреть без содрогания. А в самом сердце Москвы - Кремле - тот же архитектор провел еще более чудовищную операцию: уничтожил древние строения и воздвиг нечто, названное «Дворцом съездов» - торчащее здесь, словно гнилой зуб среди памятников архитектуры, здание из стекла и бетона.

Теперь наследники этого горе-архитектора хотят автомобильное движение по Новому Арбату перенести в тоннель, а проезжую часть превратить в некую пешеходную зону. Все это делается под видом разгрузки проспекта от автомобильных пробок, а на самом деле, конечно, ради привлечения гигантских инвестиций и связанных с ними немалых благ для московских чиновников. Но на что будут любоваться гуляющие по пешеходному Новому Арбату москвичи и гости столицы? На те же уродливые бетонные коробки, обрамляющие сейчас проспект? Ведь никто и в мыслях не держит восстановить «Собачью площадку», воссоздать здесь атмосферу старой Москвы.

Большую озабоченность вызывает и грядущая реконст­рукция Пушкинской площади, к которой уже приступают московские власти. Так же не везет старинной Страст­ной площади. Ее ломали в советское время все кому не лень. Уничтожили Страст­ной монастырь, дом Римской-Корсаковой, передвинули символ России - великий памятник А.С. Пушкину. Теперь собираются под площадью прорыть очередной тоннель, организовав, конечно, - ради этого все и замышляется - многотысячные парковки и пресловутые торгово-развлекательные центры.

Питер догоняет

КАК должна развиваться столица? Радикально перестраивая центр, разрушая старые здания и городскую среду ради возведения «элитных» домов или бережно реставрируя как памятники, так и вроде бы рядовую старинную застройку, без которой нет лица города, его души и образа? Мне вспоминается, как десятилетие назад в Петербурге вознамерились возвести высотное здание на Васильевском острове. Тем самым рушилась знаменитая «небесная линия» города на Неве, вертикаль разрезала классическую петербургскую горизонталь. И академик Д.С. Лихачев дал яростную отповедь горе-проектантам, остановил воплощение проекта, о котором говорили, что он потрясающе экономически выгоден.

Но, к сожалению, как писал тот же академик Лихачев, - «Петербург благополучно трусит вслед за Москвой». На город на Неве в последнее время вновь обрушились строительные новации. Хотя от 300‑метрового монстра «Газпрома» город, возможно, удастся спасти.

Москва - особый город. Вместо величавой державности Санкт-Петербурга в ней всегда ощущалась какая-то домашняя уютность, романтичность небольших особняков, извилистых переулков, множества церквей. Москвы «лица не общее выраженье» всегда привлекало к ней внимание тех, кто приезжает в столицу.

Потери растут

В ПОСЛЕДНИЕ годы столица стала на глазах менять свой облик и, увы, не в лучшую сторону. Эмоциональная, эстетическая невыразительность новой архитектуры Москвы удручает. В погоне за деньгами, за выгодой в городе строятся уродливые монстры, искажающие архитектурный и природный городской ланд­шафт - всякого рода высот­ные комплексы и «офисные центры».

Идет массовое уничтожение подлинных исторических памятников. Среди утраченного в последнее десятилетие - постройки Баженова, Казакова, Шехтеля, дома, связанные с именами Пушкина, А.Н. Ост­ровского, Сухово-Кобылина… Вот и несколько месяцев назад на Остоженке был снесен дом, в котором родился великий русский философ Владимир Соловьев.

Серьезный разговор должен состояться о скульптурных памятниках в современной Москве. Чем украсилась столица в последнее десятилетие? Гигантским Петром I, совершенно убившим ближайшие московские окрестности, нескладно установленным памятником С. Есенину на Тверском, страшными Пушкиным и Натали близ церкви Большого Вознесения… Правда, москвичи сумели спасти Патриаршие пруды от чудовищной фантазии на тему романа Булгакова.

Много вопросов порождает новая застройка центральных районов Москвы. Те, кто давно не был на Арбатской площади, ужаснутся, увидев напротив «Праги» на углу заповедной улицы - многоэтажное бизнес-сооружение из металла и стекла. У какого архитектора какого градостроительного совета поднялась рука утвердить строительство этого чудовища? Разве хоть в одной цивилизованной столице мира возможно такое кощунство в центре древнего города?

Между тем вместо стеклобетонных монстров стоило бы вернуть центру Москвы одно из главных его исторических украшений - храм Успения на Покровке, любимую церковь Достоевского, варварски снесенную «верными сталинцами», на месте которой и поныне пустое место. Но до таких «мелочей» чиновникам нет ­дела.

За деньги можно все

МНЕ кажется, что в Моск­ве власть имущие потеряли уважение к себе, оно уступило место уважению к деньгам. Представляется, что сейчас в столице можно сделать все, были бы деньги или, как их называют столичные градоначальники, - инвестиции.

Ярчайший пример тому - история с Военторгом, взбудоражившая общественность, но оставившая совершенно спокойными московские власти. За один месяц, невзирая ни на что, в пяти минутах от Кремля, на Воздвиженке, снесли здание Военторга, признанный образец московского модерна, построенного архитектором С. Залесским в 1913 году! Сейчас почти возведена его копия, а памятника архитектуры нет.

А что случилось с Гостиным Двором, над которым возвели стеклянную крышу, устроив некое пространство для коммерческих мероприятий, полусветских тусовок и прочих увеселительных затей?

Губят Москву серость и бескультурье ее властей и строителей, готовых на все ради денег.

А началось все с уничтожения Манежной площади. Надо же было додуматься вырыть в центре Москвы гигант­ский котлован, нарушить на десятки метров культурный слой с кладбищами, остатками строений. А затем, не уместившись под землей со своими вожделенными торговыми центрами, поднять площадь на 2-3 метра, установить практически под кремлевской стеной уродливые зоологические скульптуры, закрыть вид на Кремль и Александровский сад и объявить, что москвичи счастливы от этой «реконст­рукции».