//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//news.sputnik.ru

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Памятники подменяют бронзовыми куклами

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Дарья МАРТЫНКИНА, фото автора ]

Памятники подменяют бронзовыми куклами
Эскиз «Ладьи Данте» занимает почетное место в мастерской Георгия Франгуляна. Представление этого проекта – одна из форм
 На днях в плавание по Венецианской лагуне пустилась «Ладья Данте» - уникальный памятник, созданный известным российским скульптором Георгием ФРАНГУЛЯНОМ. В интервью «Аргументам неделi» он рассказал о состоянии современного российского монументального искусства.

 

 - Георгий Вар­та­но­вич, как родилась идея «Ладьи Данте»?

 - Восемь лет назад мне пригрезилась эта скульптура - и только сейчас я смог осуществить задуманное. В этом мне помогли почетный консул России в Венеции Альберто Сандретти и открытый фестиваль искусств «Черешневый лес». «Ладья Данте» - памятник, уникальный по форме и по содержанию. В ладье стоят двое - Вергилий жестом приглашает Данте в странствие по Чистилищу и Аду. Памятник установлен так, что автор «Энеиды» указывает рукой на остров Сан-Микеле, который еще называют Островом Мертвых (там расположено старинное кладбище). Это единственное место на земле, где мог быть так наглядно проиллюстрирован этот эпизод «Божественной комедии». Сначала я хотел поставить «Ладью Данте» на деревянные сваи (как все строения в Венеции). Но выяснилось, что уровень воды сильно меняется. И может возникнуть комическая ситуация - во время прилива памятник частично затопит. Поэтому я нашел такое техническое решение: «Ладья Данте» установлена на понтоне, прикрытом стилизованными волнами, который поднимается вместе с приливом и отливом и качается на волнах. Эффект невероятный!

Конная статуя - почти кентавр

 - Как, на ваш взгляд, в последние годы менялась кладбищенская архтектура?

 - Я создал немало надгробий, мемориальных памятников - в том числе Булату Окуджаве, Святославу Рихтеру. Сейчас я склоняюсь к символическому и архитектурному решению в подобных работах. Например, мой памятник на могиле академика Бориса Раушенбаха представляет собой белую пирамиду с лестницей, уходящей в небо. Впрочем, я думаю, что в отдельных случаях логично устанавливать памятник-портрет или портретную фигуру (такие в последнее время стали появляться все чаще). Главное, чтобы решение мемориальной скульптуры соответствовало характеру того человека, которому она посвящена.

 В целом кладбища сейчас стали более пафосными и помпезными. Все больше дорогих памятников и надгробий. На мой взгляд, есть в этом некий перебор. Я представляю себе кладбище лаконичнее, проще, аскетичнее.

 - На кладбищах свои кварталы, улицы, «дома-пристанища». Если богатеет наш город, то их город тоже становится богаче.

 - Безусловно. Но разница в том, что в городе мертвых нет той энергетики, которая делает нас живыми. Долго на кладбище задерживаться не рекомендую, несмотря на все архитектурные красоты, которые там можно встретить.

 - Давайте тогда поговорим о живых. Как вы считаете, почему в российских городах не жалуют крупные абстрактные скульптуры, столь популярные в Европе и в Америке?

 - Современное искусство очень разнообразно, и сейчас оно находится в стадии развития. Можно отметить общее стремление стилизовать новое под старину. Но, несмотря на это, и в наших городах ставят нестандартные памятники, выбивающиеся за рамки привычного. Например, композиция «Похищение Европы» у Киевского вокзала в Москве. Думаю, и крупные абстрактные скульптуры у нас тоже скоро появятся. Я за любые формы проявления пластических видов искусства. Главное, чтобы это было ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСКУССТВО. К сожалению, сейчас огромное количе­ство поделок - бронзовых кукол, одетых в костюмы.

 - Особенно часто такие уродцы встречаются в парках и во двориках.

 - Малая городская скульптура пришла к нам с Запада. Там чуть ли не в каждом дворике бронзовая женщина набирает воду из колодца, каменный мужик на свинье едет… Да, забавно. Но такие штучки уже устарели. Весь мир ими уставлен. Ну, надоело! А до нас только докатилось. Стая непрофессионалов плодит низкопробные безвкусные скульптуры. Представьте, довелось мне видеть такое изваяние: слесарь в каске из люка вылезает! И этой пошлостью завалены литейные заводы. Прошу понять меня правильно: я искренне переживаю, когда вижу плохие работы, - переживаю так же сильно, как радуюсь, когда вижу хорошие.

 - Вы создали для Балтийска единст­венную в своем роде конную статую императрицы Елизаветы Петровны. После этого другие города тоже стали заказывать конные скульптуры. Как вы оцениваете эти проекты?

 - Конная статуя - одна из самых сложных тем в архитектуре. Только мастер высокого класса может взяться за эту работу. А кому сейчас достаются заказы?! Я видел штук пять произведений, которые в работе. Ни одну из них не назовешь удачной. Авторы абсолютно не поняли задачи этой темы: сделали коня и человека, а конной статуи, которая по сути является «кентавром», у них не получилось.

 - Шедевры вообще нечасто появляются…

 - Понятно, что все памятники не могут быть одинаково удачными. Но нынешнее засилье дурновкусия настораживает. И меня беспокоит то, что такие памятники выполняются в вечных материалах - в бронзе, в мраморе. Бездарности пытаются пролезть в историю - а это уже замах на культуру, на души людей.

Пожилые скульпторы сброшены с «корабля современности»

 - Как остановить поток поделок, служащих сомнительным украшением российским городам - да и частным домам тоже?

 - Проблема в том, что выбор скульптуры зависит только от вкуса заказчика и исполнителя. Сегодня роль исполнителя без малейшего зазрения совести может исполнять любой человек - даже тот, у которого нет никакого опыта и образования. Покупатели, как правило, приобретают либо «прикольную» скульптуру, либо копии известных скульптур - тем самым опошляя произведения искусства. Не каждый может понять, почему одна вещь стоит 200 тыс. долл., а другая - 5 тысяч. Многим кажется, что та, дешевая, еще веселее, и блестит, и камушек у нее сверкает. Раньше проекты скульптур утверждали художественные советы, состоявшие из профессиональных художников. У худсоветов были свои минусы - но, по крайней мере, непрофессиональные вещи не могли быть установлены в городах или поступить в продажу.

 - Сейчас даже непонятно, кто мог бы исполнять функции худсоветов. Не Российская же академия художеств…

 - Академия не является для меня оценочной категорией. Воз­можно, членство в Ака­демии - это, скорее, клановая принадлежность. В оценке художника может быть один критерий - его профессиональное имя. Если кто-то хочет состоять в РАХ - это его право. Я понимаю, почему художники устремились в Академию. В ней они увидели преемницу Союза художников, который раньше был мощной организацией, прикрывавшей своих членов, дававшей им возможность жить, работать, не считаться тунеядцами. Теперь же Союз во многом потерял свою функцию. Из-за этого без материальной поддержки остались пожилые художники, которые раньше могли работать за счет официального распределения заказов. Произошел большой социальный провал в семье художников.

 - Вы не член Академии?

 - Нет. Я сам по себе.

 - Вы получаете заказы от частных лиц и городов?

 - Сейчас заказы не получают, а ищут. Создание скульптур - настоящий бизнес. И конкуренция происходит не на уровне мастерства, а на уровне денег и связей. Множество агентов продает и покупает скульптуры, не имея к художественной стороне творчества никакого отношения. Увы, эти люди слишком часто выигрывают. Например, у коллектива, в котором я состоял, был заказ на проектирование Федерального военного мемориального кладбища (его планируется построить под Москвой в районе Мытищ). Мы разработали уникальный проект, но заказ у нас увели - думаю, победила материальная заинтересованность лиц, которые решали вопрос. Теперь там будет построено кондовое, «северокорейское» по духу кладбище. Причем нанята армия художников, не имеющих творческой индивидуальности и особых достижений, которые вылепят все необходимое за копейки. А другой человек поставит под этим свое имя.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ

 

 Памятники Георгия Франгуляна стоят во многих городах мира: его Петр I украшает Антверпен, Александр Пушкин - Брюссель, императрица Елизавета Петровна - Балтийск, Булат Окуджава - Старый Арбат, Арам Хачатурян - Брюсов переулок в Москве. Освященное Ватиканом «Распятие» находится в центре «Дантеско» при церкви Святого Франциска в Равенне. Работы скульптора хранятся в музеях и частных коллекциях всего мира - в том числе в Государственной Третьяковской галерее, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственном Русском музее.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в попытке дискредитации самолета Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево в мае. О подменах размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить

Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил уверенность в том, что Россия готова вернуться в G8, однако сама просить об этом не будет.

//Политика

Вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США

Вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США

Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей". Это произошло сегодня в 07:00 по московскому времени. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ 2 августа.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно

Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно

//Наука

Европа решила отказаться от российских "Союзов"

Европа решила отказаться от российских "Союзов"

Астронавт ЕКА итальянец Лука Пармитано, который прибыл на МКС в июле этого года, может стать последним европейским представителем, полетевшим на станцию на российском корабле "Союз".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»

Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»

Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки в зоне конфликта на востоке страны одного военного убитым, еще трое ранены. Такую информацию распространила пресс-служба штаба операции Киева в Донбассе.

//Общество

Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва

Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва

Я только что созванивался с родственниками Михаила Сергеевича Горбачева. Его состояние действительно резко ухудшилось, он в критическом состоянии. У меня огромная просьба ко всем: давайте уважать его и не использовать эту ситуации для своих корыстных целей

//Авто

Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента

Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента

С возрастом вкусы людей во многом меняются, и это относится также к выбору автомобиля. Если в молодости люди обращают внимание на мощь, то с приходом зрелости предпочитают авто повышенного комфорта.

//Экономика

Трамп: США близки к достижению соглашения по пошлинам с ЕС

Трамп: США близки к достижению соглашения по пошлинам с ЕС

Президент США Дональд Трамп в понедельник в Биаррице на пресс-конференции по итогам состоявшегося саммита G7, заявил, что Вашингтон близок к достижению соглашения с Европейским союзом по поводу пошлин.

//Новости партнеров

//В мире

В США кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет

В США кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет

Жительница американского города Нью-Йорк Мэгги Уэлз нашла своего кота по кличке Тигр, пропавшего одиннадцать лет тому назад. Об этом накануне сообщил местный телеканал "ABC7".

//В мире

В Китае блогер инсценировал ДТП со своей матерью ради лайков

В Китае блогер инсценировал ДТП со своей матерью ради лайков

Китайский блогер Чао инсценировал дорожно-транспортное происшествие с участием собственной матери в Чжэнчжоу, снимая ролик для соцсети Weibo, сообщает газета South China Morning Post.

//Новости СМИ2

//В мире

Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым

Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга вечером в понедельник сообщили, что состояние 12-летней российской туристки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым.

//В мире

Латвия: экс-сотрудник ОМОНа просит вызвать российское ТВ и дипломатов

Латвия: экс-сотрудник ОМОНа просит вызвать российское ТВ и дипломатов

Тихую Латвию потряс «скандал»: экс-сотрудник рижского ОМОНа просит помощи в социальных сетях. Александр Лапин утверждает, что полиция ломает ему входную дверь.

//Происшествия

Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов

Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов

Ставропольские власти прокомментировали кончину женщины во время родов. Ранее средства массовой информации сообщили, что роженица умерла в больнице в селе Курсавка из-за большой потери крови.

//В мире

Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя

Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя

Британский журналист и телеведущий Скотт Миллс выяснил, что принц Гарри зовет супругу своего брата Уильяма иначе, нежели все привыкли слышать. Этот факт стал новостью для герцогини Кэтрин.

//В мире

Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"

Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"

Вечером в понедельник, 26 августа, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в рамках саммита G7 во французском Биаррице было продемонстрировано "потрясающее единство".

//Происшествия

Известная российская тревел-блогерша скончалась на Бали

Известная российская тревел-блогерша скончалась на Бали

Известная российская тревел-блогерша Олеся Сацункевич скончалась на Бали. Согласно последней информации, молодая женщина умерла в больнице после серьезного дорожно-транспортного происшествия.

//Новости партнеров

//В мире

Пользователи сети высмеяли платье Мелании Трамп, в котором она прибыла на саммит G7

Пользователи сети высмеяли платье Мелании Трамп, в котором она прибыла на саммит G7

Пользователи сети подвергли критике наряд первой леди США Мелании Трамп, в котором она прибыла на саммит G7, который проходил в Биаррице. В платье, о котором идет речь, женщина вышла из самолета.

//В мире

Итоговое заявление участников саммита G7 уместилось на одном листе

Итоговое заявление участников саммита G7 уместилось на одном листе

Итоговое заявление участников саммита G7, который состоялся во французском городе Биарриц, уместилось на одном листе. Мероприятие началось в минувшую субботу, 24 августа, и завершилось сегодня.

//Шоу-бизнес

Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой

Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева намекнула, что певица Светлана Лобода может стать ее преемницей. Видео с ее благословением Лобода опубликовала на своей страничке в Instagram.

//Шоу-бизнес

Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом

Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом

Всемирно известная актриса Милла Йовович продемонстрировала теплую семейную фотографию, на которой она запечатлена с округлившимся животом. Совсем скоро звезда станет матерью в третий раз.

//Происшествия

Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать

Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать

Вечером в понедельник стало известно, что пожар на территории Богородице-Рождественского монастыря удалось локализовать. Об этом сообщили в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

//Происшествия

Машина сбила женщину с ребенком на перекрестке в Саратове

Машина сбила женщину с ребенком на перекрестке в Саратове

В понедельник, 26 августа, иномарка сбила женщину с ребенком на перекрестке в Саратове. В пресс-службе городского отдела ГИБДД уточнили, что после аварии оба пешехода были доставлены в больницу.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Жители Хабаровского края жалуются на грубость медиков
2

Врачи объяснили, как не заболеть с наступлением сезона простуд
3

Два человека погибли в ДТП в Хабаровске
4

Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
5

Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры